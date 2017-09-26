Британский министр встретился с представителями оппозиции 3 26.09.2017, 20:46

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Алан Данкан

Фото: telegraf-EPA

Встреча государственного министра по делам Европы и Америки МИД Великобритании прошла в Минске.

Государственный министр по делам Европы и Америки МИД Великобритании Алан Данкан встретился в Минске с представителями оппозиции.

Как информирует svaboda.org, во встрече принимали участие лидеры движения "За свободу" (Юрий Губаревич), Партии БНФ (Алексей Янукевич), Белорусской партии левых "Справедливый мир" (Сергей Калякин), оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (Павел Северинец и Виталий Рымашевский). Присутствовала и «депутат» «палаты представителей» Елена Анисим.

Янукевич говорил на встрече, что Западу не нужно делать ставку на то, что через диалог получится как-то повлиять на Александра Лукашенко и через это на белорусское общество. Оппозиционный политик считает, что работа с белорусским обществом должна расширяться, чтобы в случае проведения в нашей стране свободных выборов демократическое сообщество "было готово и способно противостоять... агрессивной волне со стороны "русского мира". Председатель Партии БНФ убежден, что министр "воспринял это послание".

Как сообщалось ранее, в Минске Алан Данкан также встретился с Лукашенко. Последний пообещал научить британского министра играть в хоккей.