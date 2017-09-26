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Россиянин шел через Беларусь в Польшу «за лучшей жизнью»

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  • 26.09.2017, 21:01
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Пограничники заметили гражданина РФ вблизи деревни Бакуны.

Вблизи деревни Бакуны Гродненского района в пределах пограничной зоны за попытку незаконного пересечения государственной границы из Беларуси в Польшу задержали гражданина России, передает vgr.by.

23-летний житель Курганской области объяснил пограничному наряду, что собирался нарушить государственную границу в поисках лучших условий жизни в ЕС. При себе у молодого человека было 3 мобильных телефона и личные вещи.

Выяснилось, что 2 месяца назад мужчина освободился из мест заключения, где отбывал наказание за совершение кражи с проникновением. Найти работу в России у него не получилось, и потому молодой человек решил устроить свою жизнь в Польше.

Начат административный процесс за покушение на нарушение госграницы и нарушение пограничного режима. Для дальнейшего разбирательства нарушитель помещён в изолятор временного содержания Гродненской пограничной группы, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.


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