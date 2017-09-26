В Анголе впервые за 38 лет сменился президент 1 26.09.2017, 21:14

Жоау Лоуренсу

Пост президента занял бывший министр обороны Анголы Жоау Лоуренсу.

Бывший министр обороны Анголы Жоау Лоуренсу вступил в должность президента страны, сменив Жозе Эдуарду душ Сантуша, который занимал эту должность на протяжении последних 38 лет. Об этом сообщает interfax.com.ua со ссылкой на португальские СМИ.

63-летний Лоуренсу ранее пообещал привлечь в Анголу иностранных инвесторов, а также заявил, что хочет быть признан как лидер, осуществивший в стране "экономическое чудо".

В августе в Анголе прошли выборы, в результате которых большинство голосов набрала правящая партия Народное движение за освобождение Анголы – Партия труда (МПЛА). Таким образом, именно кандидат от этой партии – Лоуренсу – занял пост президента. По итогам выборов МПЛА также получила абсолютное большинство мест в парламенте – 150 из 220.