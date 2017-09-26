Руководитель отряда «Ангел»: Мы обследовали почти все места, где мог быть Максим 26.09.2017, 21:45

ФОто: tut.by

Поиски 10-летнего Максима Мархалюка идут уже десять дней.

Есть ли шансы найти его и изменится ли что-то из-за того, что было возбуждено уголовное дело? “Еврорадио” связалось с командиром поисково-спасательного отряда "Ангел" Сергеем Ковганом, который находится на месте событий в деревне Новый Двор.

"На данный момент обследована почти вся территория, где бы он мог быть. Проверяются повторно разные квадраты, которые вызвали подозрение или где он может находиться, — рассказывает Сергей Ковган. — Сегодня утром было зарегистрировано около 70 волонтеров, но позже приезжали еще, точную цифру пока сказать сложно".

Несмотря на то, что уже прошло довольно много времени, Сергей уверен, что шансы найти мальчика живым еще есть.

"Если бы шансов не было, то мы бы не направляли туда поисковые группы. Не тратили бы огромный человеческий ресурс и средства. Мы все же рассчитываем его найти. Каждый выезд поисковой группы, каждый сбор волонтеров всегда проводится с надеждой, что мы его найдем".

Следственный комитет возбудил уголовное дело по поводу исчезновения мальчика. Но, по мнению Сергея, это никак не повлияет на их деятельность. Следователи занимаются своим делом, волонтеры — своим:

"Главная задача нашего отряда — оказание помощи в поисках пропавших. Мы — подразделение, подготовленное для определенных задач. С нашей стороны ничего не изменится. Нам не было принципиально, возбуждено уголовное дело или нет. Нашей задачей было и остается искать Максима в лесу".

Напомним, 10-летний Максим Мархалюк, житель деревни Новый Двор, пропал в Беловежской пуще 16 сентября. Около 20.00 он поехал на велосипеде в сторону леса и не вернулся. В минувшие выходные его искали несколько тысяч волонтеров, а также сотрудники МЧС, милиции и Министерства обороны. Однако до сих пор найти его не удалось.