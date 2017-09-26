Президент Франции предложил создать единую армию ЕС 26.09.2017, 21:48

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон выступил со своей программой реформирования ЕС после выхода из него Великобритании.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил со своей программой реформирования Европейского союза после выхода из него Великобритании, передает svoboda.org.

Выступая во вторник в Париже перед студентами Сорбонны, Макрон предложил к 2020 году создать единую армию ЕС, принять общий оборонный бюджет и военную доктрину.

Касаясь миграционных проблем, французский лидер подчеркнул необходимость появления единого европейского агентства по делам беженцев, чтобы упростить процедуру их приема, а также начать поэтапное формирование пограничной полиции ЕС.

Говоря об экономике, Макрон заявил, что не видит иного пути усиления финансовой системы Европы, кроме укрепления единой валюты – евро.

Он предложил ввести единую систему корпоративных налогов, а также определить минимум заработной платы для каждой страны.

"Единственный путь, который гарантирует наше будущее, – это воссоздание независимой, единой и демократической Европы", – заключил президент Франции.