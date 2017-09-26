закрыть
26 сентября 2017, вторник, 22:01
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Президент Франции предложил создать единую армию ЕС

  • 26.09.2017, 21:48
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон выступил со своей программой реформирования ЕС после выхода из него Великобритании.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил со своей программой реформирования Европейского союза после выхода из него Великобритании, передает svoboda.org.

Выступая во вторник в Париже перед студентами Сорбонны, Макрон предложил к 2020 году создать единую армию ЕС, принять общий оборонный бюджет и военную доктрину.

Касаясь миграционных проблем, французский лидер подчеркнул необходимость появления единого европейского агентства по делам беженцев, чтобы упростить процедуру их приема, а также начать поэтапное формирование пограничной полиции ЕС.

Говоря об экономике, Макрон заявил, что не видит иного пути усиления финансовой системы Европы, кроме укрепления единой валюты – евро.

Он предложил ввести единую систему корпоративных налогов, а также определить минимум заработной платы для каждой страны.

"Единственный путь, который гарантирует наше будущее, – это воссоздание независимой, единой и демократической Европы", – заключил президент Франции.


Мнение

Это приятное слово БОД
Это приятное слово БОД Леонид Злотников
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў
Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников


Интервью

Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок