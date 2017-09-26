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Редактор Delfi: Следим за строительством БелАЭС и сравниваем цены на продукты

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  • 26.09.2017, 22:12
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Олег Ерофеев
Фото: Baj.by

Руководитель русскоязычной версии сайта рассказал о Беларуси на страницах литовской прессы.

Baj.by побывал в редакции самого популярного в Литве портала Delfi.lt и поговорил с руководителем русскоязычной версии проекта Олегом Ерофеевым о фейках, журналистской этике и Беларуси на страницах литовской прессы.

О Delfi

— Ежедневно литовскую версию сайта посещаю около 400 тысяч человек, русскоязычную — 40 тысяч. На русской версии сейчас работают 4 человека: мы и сами пишем материалы, и, конечно, размещаем переводные материалы. Темы очень разные, и Беларусь — одна из них. Мы изначально много внимания уделяли Беларуси. 10 лет назад, когда только начинал работать, информации о вашей стране в литовской прессе было мало.

Несмотря на сложную ситуацию, найти взвешенную и правдивую информацию о Беларуси нет никакой проблемы — есть широкий спектр изданий, которым можно доверять. Однако мы и сами стараемся к вам ездить: отправляли журналистов и на «марши тунеядцев», и сейчас на «Запад-2017».

Кроме текстовых материалов мы часто используем мультимедиа. Например, за нашими спинами находится студия для онлайн-трансляций. Когда у нас в гостях спикер парламента или премьер-министр Литвы, трансляцию могут смотреть от 20 до 40 тысяч читателей.

Незаконные стройки и фото с дронов

В Delfi есть отдел, журналисты которого специализируются на журналистских расследованиях.

Например, одна из последних горячих тем, которая сейчас обсуждается в обществе — выданные втихую разрешения на застройку государственных земель, заповедников, зеленых зон.

А началось всё банально — простые люди стали жаловаться, что застройщики перегородили своими участками подходы к водоемам. В Литве по закону, если твой участок прилегает к водоему, ты все равно должен оставить свободным подход к этому озеру или реке для других людей.

Люди начали жаловаться, наши журналисты зацепились за тему и получилась большая серия материалов о разрешениях, которые на сомнительных основаниях выдавались людям для постройки домов. Журналисты сравнивали участки, находили информацию, даже с помощью дронов создавали подробные карты таких застроек. История дошла до обсуждения в сейме, в результате чего директор нашего национального парка, где началось строительство, потеряла свой пост.

Олег Ерофеев, редактор русскоязычной версии Delfi.lt

Еще одно известное расследование, которое мы делали с белорусскими и молдавскими коллегами, называлось «Путь яблок» — расследование о санкционных яблоках, которые попадают в Россию.

Инфографику делают все журналисты

Мы активно используем инфографику в наших материалах. Например, сейчас в Литве изменился трудовой кодекс, эта тема тоже очень широко дискутировалась, потому, что касается многих людей. Мы делали много визуальных материалов об этом, чтобы людям было наглядно понятно, как и что меняется в законодательстве.

Инфографику наши журналисты готовят сами. У нас есть оплаченная подписка в сервисе Infogr.am, доступ до которого имеет вся редакция. Тое есть наша инфографика — это не отдельные люди, которые сидят в сторонке и ее готовят, а продукт работы самих журналистов.

Доступ к информации

Проблем с доступом к информации от государственных органов у нас в общем нету. Случаются отдельные случаи, но мы знаем, как вести с ними борьбу. Вспоминаю снова этот случай с застройкой зеленых территорий.

Когда готовили материал, одно из ведомств не отвечало конкретно на вопросы, а присылало какую-то «пургу». То есть ответ был совершенно не по теме. Мы снова направляли запрос — снова получали ответ не по теме. Тогда мы решили все эти ответы открыто публиковать, чтобы общество само оценивало работу такого министерства. После этого чиновники перестели «мухлевать».

Хоть определенные проблемы с доступом к информации у нас, как и у других литовских СМИ, есть. Например, некоторые польские общины на востоке Литвы довольно закрытые и не считают нужным давать информацию литовским изданиям. Они остро реагируют на критические публикации, поэтому вообще не хотят сотрудничать с прессой.

Олег Ерофеев, редактор русскоязычной версии Delfi.lt

Социальные сети

Основная социальная сеть, которой пользуются литовцы — это Facebook. У нашей русскоязычной версии Delfi есть еще профиль «ВКонтакте» — для небольшой русскоязычной части населения. Всё остальное — это Facebook. И среди наших журналистов принято всегда делиться своими материалами на личных страницах. Подключаются тут же коллеги со своими лайками, шерами — получается красиво.

Беларусь на страницах литовских СМИ: Островец, «Запад-2017»

О Беларуси в последнее время литовские медиа пишут в основном с привязкой к строящейся атомной станции и недавним учениям.

Подготовка к эфиру

Мы на русскую версию только несколько материалов переводили, а вот у наших литовских коллег был огромный цикл материалов с инфографикой под назаванием «Монстр рядом с нами». Да, литовцев на самом деле волнует, что рядом с нашей границей строиться эта станция. Поэтому на страницах СМИ часто обсуждается тема, как увеличить давление на Беларусь в плане отказа от АЭС и сделать более масштабным бойкот белорусской энергии.

Еще одна тема о Беларуси, которая вызывает интерес у читателей, это — сравнение цен: что в Беларуси сколько стоит, какие продукты лучше покупать и где.


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