Адвокатов «дела патриотов» аттестовали условно 3 26.09.2017, 22:34

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Правозащитники исключают, что судебное разбирательство этого дела будет справедливым.

Пятерых адвокатов фигурантов дела «о подготовке массовых беспорядков» аттестовали условно. При таких обстоятельствах правозащитники исключают, что судебное разбирательство этого уголовного дела будет справедливым, передает «Радыё Свабода».

25 сентября квалификационная комиссия Министерства юстиции провела аттестацию еще 13 адвокатов. Относительно пятерых комиссия вынесла положительные решения, а еще восемь были аттестованы условно - с формулировкой «о неполном соответствии законодательству с отсрочкой аттестации на шесть месяцев при условии выполнения рекомендаций». Из этих восьмерых пятеро защищающих фигурантов уголовного дела «о подготовке массовых беспорядков».

В результате начавшейся властями аттестации из 16 адвокатов, которые изначально защищали фигурантов «дела патриотов», Анну Бахтину уже лишили лицензии, а еще двое были «условно аттестованные» на шесть месяцев. Сейчас «условно аттестованных» стало семеро.

Очередные аттестации адвокатов назначены на ноябрь. Правозащитники не исключают, что их результаты могут ухудшить положение обвиняемых по этому делу. Правозащитный центр «Вясна» считает, что такие действия Минюста - открытое давление на адвокатов и нарушение права на защиту.

Белорусские правозащитные организации потребовали прекратить вмешательство государственных органов в деятельность адвокатуры.

В 2011 году в результате внеочередной переаттестации потеряли лицензии защитники заключенных кандидатов в президенты и участников акций протеста Олег Агеев, Татьяна Агеева, Владимир Толстик, Тамара Гараева, Павел Сапелко, Тамара Сидоренко и другие.

Министерство юстиции сообщает, что провело «плановые проверки» деятельности Могилевской областной и Минской городской коллегий адвокатов насчет «выполнения лицензионных требований и условий осуществления адвокатской деятельности».

Среди нарушений законодательства министерства называет «злоупотребление адвокатом своим правом на запрос информации, содержащей персональные данные граждан».