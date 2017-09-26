Нобелевскую премию увеличили на миллион шведских крон 26.09.2017, 22:38

Таким образом, размер престижной награды снова превысил миллион долларов.

Совет директоров Нобелевского фонда на заседании 14 сентября 2017 года повысил Нобелевскую премию 2017 года на 1 млн шведских крон, она составит 9 млн крон ($1,12 млн). Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Таким образом, размер премии в сравнении с 2016 годом увеличился на 1 млн шведских крон ($124 тыс.)

Размер Нобелевской премии был сокращен с 10 млн шведских крон ($1,2 млн) до 8 млн ($0,99 млн) в 2011 году.

Вручение Нобелевских премий по традиции проходит 10 декабря в день памяти Альфреда Нобеля, скончавшегося 10 декабря 1896 года.