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В ночь на среду в Беларуси ожидаются слабые заморозки

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  • 26.09.2017, 22:45
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Утром местами ожидается слабый туман.

Лето закончилось, первые заморозки на почве ожидаются этой ночью, предупреждают синоптики. Днем воздух прогреется до +13…19 °С, передает tut.by.

В среду, 27 сентября, погодные условия на территории Беларуси будет определять антициклон с центром над северо-западными районами России. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Утром местами слабый туман. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха к утру понизится до +2…9 °С, по востоку в отдельных районах на почве ожидаются слабые заморозки до 0…-2 °С; максимальная температура воздуха во второй половине дня повысится до +13…19 °С. Атмосферное давление существенно не изменится.

В четверг и пятницу скажется влияние обширного антициклона с центром над севером Европы. Ожидается без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +1…7 °С, на почве и местами в воздухе ожидаются заморозки до 0…-3 °С; максимальная температура воздуха во второй половине дня составит от +8 °С на северо-востоке до +15 °С на юго-западе.


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