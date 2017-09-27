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Сенатский комитет одобрил кандидатуру посла США в России

  • 27.09.2017, 7:52
Джон Хантсман

Предложенный Трампом политик в прошлом был послом в Китае.

Во вторник комитет Сената США по международным делам единодушно поддержал кандидатуру Джона Хантсмана, назначенного президентом Дональдом Трампом на пост посла США в России, сообщает svoboda.org.

Республиканец Джон Хантсман, в прошлом губернатор Юты и посол США в КНР, заявил во время слушаний, что он без колебаний будет напоминать российским официальным лицам, что российское правительство несет ответственность за свои действия, в частности, за вмешательство в американские президентские выборы.

Кандидат в послы также заверил сенаторов, встревоженных заявлениями Дональда Трампа о готовности сотрудничать с Владимиром Путиным, о намерении в роли посла расширять контакты с россиянами с целью поддерживать "обмен мыслями и идеями".

Влиятельный сенатор-демократ Бен Кардин приветствовал назначение Хантсмана и заявил, что он продемонстрировал приверженность американским ценностям и готовность строить свою деятельность, исходя из них.


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