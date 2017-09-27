На ирландском острове не могут найти выигравшего €500 тысяч в лотерею 27.09.2017, 7:55

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Парадоксальность ситуации в том, что на острове живут всего 180 человек.

На прошлой неделе в почтовом отделении острова Бер у побережья Ирландии был куплен выигрышный билет британской национальной лотереи EuroMillions на 500 тысяч евро, сообщает Sky News TV. Кто стал победителем, журналистам выяснить не удалось — с учетом того, что население острова составляет всего 180 человек.

Счастливый билет продала Мэри Мерфи, которая руководит почтовым отделением с 1970-х. Она рассказывает, что событие вызвало большое волнение на острове: больше 20 евро выиграть пока что никому не удавалось. Женщина уверяет, что победителем стал не турист, а группа местных жителей. Но называть их имена отказывается: «Это личное, они хотят оставаться анонимными, и мы должны уважать их желание».

Пока журналисты искали победителей на острове Бер, те специально ездили в офис лотереи EuroMillions в Дублин, сообщает RTÉ Radio.

— Мы очень благодарны за всю поддержку, которую получили в последние несколько дней и планируем большое празднование для всего острова, когда все успокоится, — сообщили победители.