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В Саудовской Аравии женщинам разрешат водить машины

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  • 27.09.2017, 8:34

Король поручил правительству разработать новые правила дорожного движения.

Власти Саудовской Аравии намерены в будущем разрешить женщинам водить автомобили. Король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд во вторник, 26 сентября, поручил правительству разработать новые правила, согласно которым водительские права будут выдаваться как мужчинам, так и женщинам, сообщает dw.com.

Нововведение должно быть одобрено специальным комитетом, куда входят представители различных министерств.

Саудовская Аравия на данный момент остается единственной страной в мире, где женщины не имеют права самостоятельно водить машину. Запрет фактически действует с 1990 года, хотя он не прописан в местных законах.

Ранее были зафиксированы многочисленные случаи, когда местная полиция задерживала женщин, замеченных за вождением автомобилей. Консервативное исламское духовенство последовательно выступало против снятия запрета для женщин на вождение.


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