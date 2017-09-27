10 новых вопросов по поискам Максима Мархалюка в Беловежской пуще 8 27.09.2017, 8:44

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Ребенка ищут уже полторы недели.

На 10-й день после пропажи мальчика возбудили уголовное дело. Поиски продолжаются. Журналисты kp.by сформулировали 10 вопросов, почему самая масштабная в стране поисковая операция не дает результатов.

1. Как исчез мальчик?

Известно, что 16 сентября ближе к вечеру Максим ушел из дома в агрогородке Новый Двор Свислочского района Гродненской области. Он отправился в лес за грибами. С тех пор о нем ничего неизвестно.

- В 150 метрах от стадиона есть так называемая база - шалаш, который строили мальчишки. В этом шалаше был найден его велосипед и лукошко с грибами. Они с друзьями собирали грибы, продавали их и покупали на эти деньги стройматериалы для своего шалаша - шифер, гвозди. Вечером накануне пропажи мальчик звал друзей сходить по грибы. Двое отказались, и он пошел самостоятельно, - рассказывает один из координаторов поисково-спасательного отряда «Ангел» Дмитрий.

Правда, позже выяснилось, что корзина с грибами не принадлежит Максиму, а вот велосипед и правда его.

2. Когда его начали искать?

В тот же вечер, когда Максим не вернулся домой, в лес отправились родные и соседи. Затем подключились милиция и поисково-спасательный отряд «Ангел». После того как в соцсетях и в новостях появилась информация о пропаже мальчика, в Новый Двор стали съезжаться сначала подготовленные волонтеры-поисковики со всей страны, а потом и обычные гражданские добровольцы.

3. Сколько людей задействовано в поисках?

На данный момент задействованы отряды «Ангела» и поисково-спасательного отряда «ЦентрСпас», волонтеры Красного Креста, военные, милиция, сотрудники МЧС, лесники… Плюс каждый день приезжают группы обычных неравнодушных белорусов, которые хотят помочь в поисках.

- На выходных зарегистрировались больше 1000 добровольцев, - говорит координатор ПСО «Ангел» Дмитрий.

В разные дни на поиски выходят от нескольких десятков человек до нескольких сотен волонтеров. Плюс спасатели, военные, милиция и люди, которые идут в лес “в самоволку” - без координаторов и согласования с «Ангелом» и штабом.

4. Кто руководит поисками?

До сих пор поисково-спасательными мероприятиями руководил специальный штаб, созданный в Новом Дворе. В него входят сотрудники УВД, МЧС и другие ответственные за поиски специалисты. Волонтеры несколько раз в день сверяют со штабом карты, чтобы отметить, какие площади уже осмотрены, а куда еще нужно направить людей или спецтехнику.

- Штаб дает нам квадраты. Есть места, куда посылают только узких специалистов, подготовленных людей. Те же болота: волонтеры там не пройдут, - поясняет Дмитрий.

Помимо этого штаб решает, когда поднимать в небо вертолеты МЧС (сверху подстраивают цепочку людей, которые прочесывают поля и леса, осматривают территорию в радиусе поиска). Сюда же поступают отчеты о работе беспилотников с тепловизорами, которые работают ночью.

На 10 сутки после исчезновения мальчика Следственный комитет возбудил уголовное дело. Теперь поисковую работу и все прочие процессуальные действия бдут координировать следователи. Дело взял под личный контроль председатель СК Иван Носкевич.

5. В чем заключается поисковая работа волонтеров?

Волонтеры метр за метром прочесывают территорию, где, предположительно, потерялся Максим. Представители поисково-спасательных отрядов - это специально обученные люди, которые умеют ориентироваться на местности, знают, как организовать добровольцев и выстроить логику поиска на местности. Они выступают координаторами в группах.- К сожалению, координаторов часто на всех не хватает. И это сильно осложняет работу. Приезжают городские люди, которые в лесу были до сих пор пару раз, грибы собирали, но сейчас очень хотят помочь, за что им спасибо. Координатору нужно их проинструктировать, но и потом проследить, чтобы они сами не потерялись, - рассказывает один из командиров «Ангела» Кирилл.

На поиски выезжают группами от пяти человек до нескольких сотен. Волонтеры прочесывают лес, окрестные поля: идут цепочкой на расстоянии вытянутой руки и внимательно смотрят под ноги и по сторонам. Исследуются все заброшенные постройки, силосные ямы, подвалы, кормушки для животных в лесу…

Добровольцев одевают в яркие жилеты и инструктируют. Основное правило - слушаться координатора и без спросу не уходить в сторону.

- Мы обращаем особое внимание на следы жизнедеятельности. Огрызки, сорванные подсолнухи и початки кукурузы, например. Все, что мы находим - следы, вещи, места ночлега, всю эту информацию мы передаем в штаб, и, если нужно, на место выезжает спецназ МЧС, специалисты-кинологи. Расследовать следы - не наше дело, мы только ищем, - добавляет Дмитрий.

6. Какая территория уже осмотрена?

- По лесу можно бесконечно ходить, но версию, что мальчик потерялся в родном лесу, мы постарались максимально отработать. Мы прочесали все дороги, везде висят ориентировки… На расстоянии 8 - 10 километров отсюда начинаются непроходимые болота, там даже взрослый мужчина не сможет пройти. До них мы все облазили, все обошли. Рядом еще есть Новодворское водохранилище - там работали водолазы. В радиусе ближайших 10 километров мы были неоднократно. Волонтеры там топчутся постоянно. Никаких следов нет, - поисковики несколько раз в день вычеркивают на карте обследованные места.

География поиска постояннно расширяется - отряды прочесывали лес, хутора и поля в 15 - 20 км от Нового Двора.

7. Какие следы были найдены?

До сих пор найден только велосипед Максима - он был брошен возле шалаша в лесу, где у деревенских мальчишек была своя база. Еще волонтеры находили отпечатки обуви в болоте, одежду в лесу, но все это не имеет отношения к пропавшему. Больше никаких зацепок нет.

Сразу после пропажи по следу пустили поисковую собаку, но она вышла на дорогу и потеряла запах. Но это не обязательно означает, что мальчика увезли на машине или что-то подобное.

Время от времени появляются сведения, что похожего мальчика видели где-то в окрестных деревнях. Эту информацию проверяют, но пока ни разу она не подтвердилась.

8. Какие версии исчезновения мальчика рассматриваются?

До сих пор основной версией была такая: он жив, но потерялся в лесу. Хотя местные сразу сказали, что Максим знал пущу в окрестностях деревни очень хорошо - он даже выводил заблудившихся из леса.

Однако волонтеры моделируют разные варианты развития событий.

- Четвертые сутки были самыми критичными. Перед этим шли дожди, а мальчик был одет достаточно легко - это моментальное переохлаждение. Если что-то не то съел - это понос, рвота и, как следствие, обезвоживание. Думаю, если он и двигался, он проходил не более 1,5 - 2 или 3 километров, - предполагает волонтер «Ангела». - На север, на запад, на восток от деревни везде есть дороги, все в просеках - выйти очень просто! Но ни одного следа мы не обнаружили.

Заброшеные здания тщательно исследуются в рамках сценария, что ребенок по какой-то причине целенаправленно скрывается. В это же время сведений о том, что у мальчика могли быть проблемы в школе или дома, нет.

9. До каких пор будут продолжаться поиски?

В ситуационном штабе, который координирует поисковую работу на месте, на этот вопрос отвечают коротко и сухо:

- До какого-либо результата.

Что скрывается за этой завуалированной формулировкой, не ясно. Волонтеры же планируют работать до тех пор, пока будут люди, готовые регулярно участвовать в поисках.

- Наша работа, поисково-спасательного отряда - исключить версию, что мальчик потерялся, - отмечает Дмитрий.

10. Принимаются ли во внимание предсказания ясновидцев?

В штаб и волонтерам в последнее время часто звонят люди, которые представляются экстрасенсами. В поисковом лагере по отношению к ним настроены скептично - нужна реальная помощь, а не указания, что поисковики работают не в том направлении. Тем не менее некоторые сведения обсуждаются и, если есть основания, проверяются. Однако мальчик все еще не найден.