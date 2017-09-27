Бутусов: Диверсия в день рождения Порошенко в его родной области не может быть совпадением 3 27.09.2017, 9:01

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Юрий Бутусов

Фото: telekritika.ua

СБУ располагала информацией, что в день рождения президента Украины возможна диверсия со стороны российских спецслужб.

Служба безопасности Украины располагала информацией о готовящейся диверсии в Винницкой области, однако не смогла установить объект, который должен был стать целью диверсантов. Об этом написал в Facebook главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, комментируя ЧП на военных складах в Калиновке.

Он напомнил, что 26 сентября СБУ вместе с министерствами внутренних дел и обороны начала антитеррористические учения в Винницкой области. На самом деле это была контрдиверсионная операция, замаскированная под учения "во избежание слухов и паники", утверждает автор.

"О возможности диверсий со стороны российских спецслужб оперативная информация поступала. Однако цель диверсии не была точно установлена", – сказано в публикации.

"Власти предприняли масштабный поиск диверсантов. Этот день – день рождения президента Петра Порошенко, и диверсия в его родной Винницкой области не может быть совпадением. Поэтому никаких сомнений в том, что 48-й арсенал уничтожен противником, у меня нет", – отметил Бутусов.

В пользу версии о вражеской диверсии, по мнению журналиста, говорят еще два фактора: во-первых, в прохладную погоду пожароопасность была невысокой, во-вторых, сведений о пожаре на территории части не поступало – сразу начались взрывы.

По сведениям Бутусова, арсенал в Калиновке был одним из трех крупнейших складов боеприпасов в Украине. Площадь хранения боеприпасов составляла около 1000 га. Это примерно на 10% меньше, чем взорванный арсенал в Балаклее Харьковской области, уточнил автор.