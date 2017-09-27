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Хозяйка кафе «Валерия»: В 90-е наше заведение стало популярным благодаря Михалку

  • 27.09.2017, 9:16

Культовое кафе решили возрождать «с нуля».

В середине 90-х в минское кафе «Валерия» - уютный подвальчик на Володарского – рвались, чтобы увидеть рок-звезд, выпить рюмку, попеть песни. Прошло 20 лет, кафе оказалось на грани закрытия, но ресторатор Надежда Ненашева снова начала с нуля, пишет kp.by.

Надежда Ненашева начинала свое дело дважды. Первый раз - еще в середине 90-х с небольшого помещения и смешения стилей: что-то от деревенского, чуток замкового, немного кантри… Кирпичные стены, тканые занавески на окнах, печатные машинки в проеме окон, деревянные столы и скамейки, глиняная утварь.

- Тогда я рискнула: арендовала помещение в подвале на Володарского, ремонт с друзьями делали своими руками, стройматериалы обошлись порядка 700 долларов. Если бы быстро не вышли в ноль – пришлось бы закрываться, - улыбается несменяемая хозяйка кафе Надежда Ненашева. - Но люди пошли сразу.

До этого, еще в начале 90-х, в нашем подвальчике размещалась крама «Валерыя» - магазин спиртных напитков с рюмочной. Только рухнул железный занавес, людям было в диковинку все новое и до того запретное.

Очередь в рюмочную заканчивалась на улице. Белорусы еще помнили сухой закон, когда прятались по углам, а тут можно открыто прийти в магазин и не только купить, но сразу же и продегустировать напиток.

Мы изменили концепцию заведения: магазин закрыли, создали кафе «Валерия». Первой задумкой стал проект Filin`s – его коньком были выступления известных артистов, которые вживую играли на нашей маленькой площадке практически домашние рок-н-ролльные концерты.

«Михалок снял в нашем кафе два клипа»

- Когда я арендовала кафе, здесь был только один зал. Разобрали завалы в подсобке, сделали еще один, а спустя лет 10 добавили третий.

В 90-е все традиционно селились в гостинице «Минск», что в трехстах метрах от «Валерии». Захотелось сделать роковое кафе, появилось подержанное фортепиано, на котором играл Сергей Чиграков, определенная тусовка людей, которые приходили не просто выпить и закусить, но и попеть песни «ДДТ», «Чайф», Славы Бутусова. Это придавало кафе известность и определенный шарм. Не верилось, что такие знаковые фигуры вообще могут здесь быть.

- Появилось подержанное фортепиано, на котором играл Сергей Чиграков, определенная тусовка людей, которые приходили не просто выпить и закусить, но и попеть песни «ДДТ», «Чайф», Славы Бутусова.

Завсегдатаем был и Сергей Михалок, здесь начиналось его творчество, он снял в нашем кафе два клипа. Я училась в Институте культуры – оттуда и вся тусовка. Собиралась большая компания, вмещалось человек 40, люди зачастую слушали стоя.

Со временем мы развивались, приглашали кулинарных экспертов из Германии, которые стажировали персонал по работе с клиентами и приготовлению качественного питания. У нас было два бармена и два повара.

- Что было в меню вашего кафе в 90-х?

- Чаще рюмку водки закусывали бутербродом, брали пиво, входили в моду «отвертки» (водка с апельсиновым соком. – Ред.), кто побогаче – заказывал армянский коньяк. В меню были отбивные, салаты, но большинство в середине 90-х было не в состоянии себе такое позволить. Рулили бутики (улыбается).

- За счет чего тогда выживало заведение?

- В то время гуляли в ресторанах. Наше кафе стало новым форматом, появились постоянные клиенты, многим наш стиль пришелся по душе, приходили посмотреть и оставались. Для большинства было круто обнаружить за соседним столиком Сергея Михалка: что ест, как пьет, какие девчонки рядом? Наше кафе - в начале Володарского, в те времена ближайший конкурент располагался через два квартала - в конце Революционной, возле нынешнего посольства Франции. Мы были монополистами.

Это сейчас болит голова – как угодить клиенту? Тогда все было намного стихийнее: люди шли и шли, я была почти королевой (смеется). Потом добавилась еще прекрасная возможность кормить обедами хоккейную команду «Керамин-2». Правда, больших доходов бизнес не приносил. До середины 2000-х кафе было переполнено, но государство диктовало даже цены на спиртное вне зависимости от того, какая у тебя цена аренды и так далее. Собственно, как и сейчас.

- Легче было тогда или сейчас?

- Тогда, как и сейчас, многое было зарегулировано, ты не мог больше определенного наценить, но была дешевле аренда и монополия. Соответственно – больше посетителей. Тогда люди, собираясь в кафе, не считали копейки, у них не было особого выбора куда пойти. Сегодня этот выбор есть, люди ищут, где подешевле. Плюс появилась мода на заведения, возьмите хотя бы распиаренную Зыбицкую. А что там и как внутри, многим посетителям, особенно молодежи, порой не так важно.

Сегодня акцент на легкие закуски, крафтовое пиво и нарды

Кафе «Валерия» сегодня - это три уютных зала в подвальчике на Володарского: ярко-синие стены со стеллажами разнокалиберных бутылок крафтового пива, нарды на стилизованных столах, компания зайцев и волка с веслом в лодке на стене.

- Мы изменили все: от цвета стен до меню. Концепция кафе «Валерия», актуальная в 90-х, в какой-то момент оказалась не востребована. Я даже думала закрыть бизнес и начать что-нибудь другое. Но меня переубедили, посоветовав сделать акцент на модное направление. Мой приятель, известный дизайнер и ресторатор Роман Бодров, просчитал, что сейчас актуален стиль городского кафе с пивной направленностью.

Мы сделали акцент на европейские традиции ремесленного пивоварения и возрождении крафтового пива, которого у нас представлено несколько десятков сортов. Ушли ненужные понты, в моде снова душевность и уют.

- Не боялись рушить старое? Раньше стены были кирпичные, сейчас выкрашены в ярко-синий.

- Против этого цвета были все, даже мой муж. Но меня убедили, что это верный цвет. Основа пива – это вода, голубой цвет – цвет воды.

Люди хотят получать позитивные эмоции: от еды, атмосферы, даже цвета стен и тех смешных зайцев в лодке, что нарисованы на стенах. Поэтому поменяли все: перекрасили стены, разрисовали, стилизовали деревянные столы.

Люди хотят не просто встретиться и поесть, как в 90-е, сегодня их нужно заинтересовывать чем-то новым.

Мы добавили и элементы хобби-рума – места, где можно посвятить время какому-то увлечению. На столах появились нарды, в которые можно поиграть в ожидании блюд или после еды. К нам приезжают коллекционеры из разных уголков страны и зарубежья: нумизматы, бонисты (собиратели бумажных денег), коллекционеры предметов искусства. Они общаются, обмениваются, спорят. Люди хотят тусоваться и получать удовольствие.

Закуски вытеснили горячие блюда, поэтому в меню теперь домашние пельмени ручной лепки, баварские колбаски, драники, картофель фри, легкие закуски к пиву. Демократичная домашняя подача на крафтовой бумаге и деревянных досках.

И люди оценили! Да, заработки пока не такие большие, как хотелось бы, но я вижу потенциал и каждый день убеждаюсь, что мы выбрали правильную концепцию.

Середина 90-х:

Аренда – 400 долларов в месяц.

Ремонт сделали своими руками, стройматериалы – 700 долларов.

Зарплата барменов, повара – 300 долларов в месяц.

Вложения для развития бизнеса (до середины 2000-х) – реклама, приглашенные эксперты – порядка 7 тысяч долларов.

Вышли в ноль – с первого месяца.

Сегодня:

Аренда 3000 рублей + коммунальные платежи.

Ремонт - руками семьи и друзей.

Затраты на развитие (зарплаты сотрудникам, маркетинг и т.д.) – от 800 долларов в месяц.

Цена в меню: бокал пива – от 3,5 до 8 рублей, пиво в бутылке – от 3 до 9 рублей, кофе - 2 рубля, пельмени ручной лепки – 4 рубля. Самое дорогое блюдо - баварская колбаска с картошкой фри, соусом барбекю и салатом – 9,5 рублей.

Как находят клиентов? Соцсети и сарафанное радио.


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