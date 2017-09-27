Почему немцы живут намного лучше белорусов 3 27.09.2017, 9:19

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Ангела Меркель

Фото: imago

Тому есть много причин, но одну из них нам наглядно продемонстрировали на днях.

В воскресенье в Германии состоялись парламентские выборы. Казалось бы, партии, входящие в правящую коалицию – христианские демократы и социал-демократы – могут рассчитывать на благосклонность избирателей. Экономика страны – на подъеме. Экспорт обновил исторический рекорд – более 1 триллиона 200 миллиардов евро. Безработица, наоборот, достигла минимального уровня с момента воссоединения страны. Средняя зарплата растет, госдолг снижается. Красота!

Между тем, Ангела Меркель стала федеральным канцлером вскоре после того, как ее предшественник Герхард Шредер назвал Германию «больным человеком Европы». «Железной леди» удалось вывести экономику из кризиса. За 12 лет правления Меркель ВВП страны вырос на 21,1%, что является самым высоким показателем в Европе за аналогичный период, пишет gazetaby.com.

В общем, «Германии никогда не жилось так «жирно и хорошо», как сейчас». Казалось бы, немцы должны выразить свою признательность, увеличив поддержку правящих партий.

Ан нет. Хотя правящие партии сохранили за собой первое и второе места, итоги голосования вряд ли их слишком обрадовали. Блок ХДС/ХСС потерял 8,5% голосов, социал-демократы лишились 5,2% сторонников и показали худший результат за всю послевоенную историю.

В чем же дело? Большинство аналитиков склоняются к тому, что на результатах выборов сказался кризис с мигрантами. Политика властей в этом вопросе для определенной части избирателей оказалась даже важнее, чем экономические успехи.

Об этом же говорит успех правопопулистской партии «Альтернатива для Германии». Четыре года она вообще не смогла преодолеть пятипроцентный барьер. Сейчас АдГ прибавила почти 8% к предыдущему результату и с грохотом ворвалась в Бундестаг. (Еще одним бенефициаром нынешних выборов стали свободные демократы – у них около + 6%).

Таким образом, избиратели Германии «наказали» правящие партии не за то, что они работали плохо, а за то, что недостаточно хорошо. И этот «кнут» в руках граждан отлично стимулирует политиков исправлять свои ошибки и действовать еще эффективнее. Но работает он только в условиях свободных выборов.

А у нас… Самой яркой иллюстрацией являются президентские выборы 2015 года, прошедшие на фоне нескольких девальваций национальной валюты и ряда других проблем. Однако, несмотря на текущее положение дел, было объявлено, что Лукашенко вновь «одержал удивительную победу» с цифрами, которые Ангеле Меркель и не снились.

Как не снились канцлеру ФРГ полномочия «выше царских», которыми обладает президент Беларуси. Однако Меркель сумела справиться с экономическим кризисом в своей стране, а Лукашенко – нет. И это тоже весьма показательно: сосредоточение власти в одних руках, как правило, верный путь к провалу.

Сейчас Ангеле Меркель предстоят сложные переговоры по формированию правящей коалиции. Придется искать компромиссы с партиями, которые собрали в три с лишним раза голосов меньше, делиться министерскими портфелями, идти на политические уступки. Вы можете себе представить Александра Лукашенко в этой роли? Ему эти проблемы неведомы.

И при всем том Германия развивается куда успешнее, чем Беларусь. Причин тому, как уже говорилось выше, немало. И, в частности, важнейшим фактором является различие между белорусами и немцами: первые своими властями довольны (по крайней мере, не выражают свое негодование открыто), а вторые – нет.

Между тем двигателем прогресса является именно недовольство. И, конечно, свободные выборы, на которых граждане могут его выразить цивилизованным путем.