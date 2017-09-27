закрыть
27 сентября 2017, среда, 9:42
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Александр Глеб объявит «семейное решение» о своей карьере

2
  • 27.09.2017, 9:25
Александр Глеб

Футболист обещает до 1 октября решить, закончит он карьеру или продолжит ее.

Об этом Александр Глеб рассказал в эфире телеканала СТВ. У 36-летнего белорусского футболиста нет клуба с весны, когда он ушел из самарских «Крыльев Советов». Недавно он пытался устроиться в БАТЭ, хотел сыграть в Лиге Европы с «Арсеналом», но получил отказ.

Журналист поинтересовался, истинны ли слухи, что Глеб может перейти в одесский «Черноморец». «Я сейчас в семье, — говорит Глеб. — Занимаюсь. В ближайшее время определюсь. Буду советоваться с женой, как для ребенка лучше. Поэтому будет семейное решение».


Мнение

Это приятное слово БОД
Это приятное слово БОД Леонид Злотников
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў
Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников


Интервью

В Беларуси происходит Перестройка
В Беларуси происходит Перестройка
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине