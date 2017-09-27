Александр Глеб объявит «семейное решение» о своей карьере 2 27.09.2017, 9:25

Александр Глеб

Футболист обещает до 1 октября решить, закончит он карьеру или продолжит ее.

Об этом Александр Глеб рассказал в эфире телеканала СТВ. У 36-летнего белорусского футболиста нет клуба с весны, когда он ушел из самарских «Крыльев Советов». Недавно он пытался устроиться в БАТЭ, хотел сыграть в Лиге Европы с «Арсеналом», но получил отказ.

Журналист поинтересовался, истинны ли слухи, что Глеб может перейти в одесский «Черноморец». «Я сейчас в семье, — говорит Глеб. — Занимаюсь. В ближайшее время определюсь. Буду советоваться с женой, как для ребенка лучше. Поэтому будет семейное решение».