412 лет назад гетман Ходкевич разгромил шведов под Кирхгольмом 27.09.2017, 9:40

Битва 27 сентября 1605 года стала триумфом тяжелой кавалерии Великого Княжества Литовского.

Битва под Кирхгольмом — одно из крупнейших сражений войны 1600—1611 годов между Швецией и Речью Посполитой, произошедшее 27 сентября 1605 года. Битва закончилась решающей победой наших предков над шведаими и запомнилась как один из величайших триумфов кавалерии Речи Посполитой, так как исход сражения предопределил удар крылатых гусар.

Главным поводом для сражения была осада шведами Риги, предпринятая ими 23 сентября 1605 года. Взятие этого города позволило бы шведам почти беспрепятственно занять Лифляндию целиком.

Польный гетман ВКЛ Ян Кароль Ходкевич собрал войска Речи Посполитой в таборе под Дерптом и утром 25 сентября вывел их форсированным маршем на Ригу. Двухдневный 80-километровый марш закончился вечером 26 сентября недалеко от Киргхольма и был сам по себе беспрецедентным для армии, в составе которой были пехота и артиллерия, вынужденные передвигаться по труднопроходимым лесным дорогам.

Кароль Рэчы Паспалитай і вялікі князь літоўскі Жыгімонт Ваза

Шведский король, узнав 26 сентября про подход армии ВКЛ, единолично, не считаясь с мнением шведских военачальников, в ночь на 27 сентября вывел почти все свое войско навстречу Ходкевичу, оставив под Ригой только небольшие силы для поддержания осады.

27 сентября 1605 года наши и шведские войска встретились у небольшого городка Кирхгольм (ныне Саласпилс в Латвии, около 18 км к юго-востоку от Риги).

Гетман Ходкевич располагал силами, насчитывающими около четырех с половиной тысяч человек: 2500 крылатых гусар, 1300 пехотинцев, и некоторое число татарских всадников и казаков, составлявших авангард. В решающей атаке, вместе с крылатыми гусарами, принимали участие также и запорожские казаки, более приспособленные к маневрированию и имевшие не меньшее значение в схватке. В битве также принимала участие польская шляхта.

Силы Карла IX Шведского были численно превосходящими и состояли из 11 000 пехоты (8500 копейщиков, 2500 мушкетеров), 2500 кавалеристов и 11 пушек. Шведская армия включала несколько тысяч немецких и голландских наемников и несколько сот шотландцев.

Вялікі гетман Ян Кароль Хадкевіч

Тем не менее, силы ВКЛ были хорошо отдохнувшими и их кавалерию составляли прекрасно подготовленные крылатые гусары — тяжелая кавалерия, вооруженная копьями, в то время как шведская кавалерия была менее хорошо подготовлена, вооружена пистолетами и карабинами, на плохих лошадях, и уставшая после длительного ночного марша под проливным дождем. Большинство гусар были из Великого Княжества Литовского, около 200 были из польского коронного войска, большинство из них были близкими союзниками Ходкевича.

Шведские войска, вероятно, были развернуты в шахматном порядке. Ян Кароль Ходкевич развернул свои силы в традиционных для ВКЛ глубоких боевых формированиях.

Схема бітвы 1605 года пад Кірхгольмам

Ходкевич, имея меньшие силы (примерное соотношение 1:3), использовал обманный маневр, чтобы выманить шведов с их высокой позиции. Битва началась с атаки кавалерии ВКЛ под командованием Дубровы на шведский левый фланг, с дальнейшим притворным отступлением. Шведы решили, что противник начал отступать, и устремили в погоню свою кавалерию, разрушая строй.

Это входило в планы Ходкевича, пехота Речи Посполитой открыла огонь, нанеся шведам определенные потери, после чего гусары быстро перегруппировались и устремились на шведские боевые порядки. Шведские мушкетеры смогли сделать только один залп, после чего примерно 300 гусар из роты Винцента Войны вклинились в центр боевых порядков шведской пехоты, сковав основные силы.

Заключны момант бітвы пад Кірхгольмам. Паводле малюнка К.Шлецці

В это время гусары Дубровы перешли в контратаку, отбросив кавалерию Карла за фланг собственной пехоты, часть королевской кавалерии обратилась в бегство, в погоню за ней устремились легковооруженные кавалеристы. Левое крыло шведов было разгромлено, на правом крыле гусары Сапеги вступили в бой. Карл испугался и бросил на правое крыло все свои резервы, включая рейтар, это был критический момент. Ходкевич понял, что у шведов не осталось свежих войск, и направил в бой хоругви Ляцкого, выполнившего обходной маневр и разгромившего королевских рейтар. Затем кавалерия Ляцкого обрушилась на шведскую и немецкую пехоту, после чего исход битвы был решен. Шведы и немцы сражались стойко, умирая с оружием в руках. Тех, кто обращался в бегство, настигала легкая кавалерия.

После поражения шведский король был вынужден снять осаду Риги, уплыть обратно через Балтийское море в Швецию и отказаться от контроля над северной Латвией и Эстонией.