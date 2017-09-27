В Гродно начали выпускать намагниченную водку 22 27.09.2017, 10:17

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Новый продукт испытали на мышах.

На Гродненском ликеро-водочном заводе стали использовать оборудование для омагничивания продукции. Эффективность технологии подтвердили ученые Института биохимии биологически активных соединений НАН Беларуси.

Исследованиями омагниченных напитков занимался заведующий сектором биохимической токсикологии и наркологии Алексей Шляхтун. По его словам, воздействие магнитных полей действительно дает положительный эффект. Опыты проводились на грызунах в течение 35 суток. Выяснилось, что омагниченные напитки по сравнению с теми, что не попадали под воздействие магнитного поля, в более щадящем режиме воздействовали на печень животных, пишет «Гродзенская праўда».

На гродненском предприятии установлена новая итальянская линия розлива ликеро-водочной продукции, был проведен капитальный ремонт цеха розлива. Очень тщательно подошли на заводе и к подбору фильтрационных элементов, влияющих на качество исходной продукции. Например, вода, используемая в производстве, проходит различные очистки: умягчение на натрий-катионитной установке, фторопластовые фильтры, так называемый обратный осмос. Также она обрабатывается с помощью ультрафиолета.

Дополнительно используют на заводе фильтры для обогащения продукции ионами золота, серебра, платины, а теперь еще и действует упомянутая система постоянных магнитов. Как результат — количество сивушных масел в продукции гродненского завода в шесть раз меньше той величины, что допускается по Госстандарту.