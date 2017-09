Денис Казакевич: Будем солидарны с Николаем Статкевичем 4 27.09.2017, 10:20

1,437

Денис Казакевич

Важно участие каждого белоруса.

К солидарности с лидером Белорусского Национального Конгресса, которого 26 cентября снова осудили за акцию против учений «Запад-2017», на своей странице в «Фейсбуке» призвал общественный активист Денис Казакевич:

- Вчера прошел очередной суд над Николаем Статкевичем — политиком, который представляет наибольшую угрозу для преступного режима в Беларуси. Промежуток между двумя административными арестами составил всего три недели, а вчера судья добавил еще пять суток к тем пятнадцати, которые уже отбывает Николай.

Призываю вас писать западным политикам на твиттер об этом демонстративном беззаконии: американскому сенатору Крису Смиту, председателю Европейской Народной партии Джозефу Долю, Богдану Здроевскому, главе делегации Европарламента по связям с Беларусью, сэру Алану Данкану, чиновнику МИДа Великобритании.

Вот образцы:

@RepChrisSmith Opp politic M.Statkevich was sentenced to 5 extra days of detentn He’s already got 15 ds after 3wks being free #Belarus

@JosephDaul Opp politic M.Statkevich was sentenced to 5 extra days of detentn He’s already got 15 ds after 3wks being free #Belarus

@BZdrojewski Opp politic M.Statkevich was sentenced to 5 extra days of detentn He’s already got 15 ds after 3wks being free #Belarus

@AlanDuncanMP Opp politic M.Statkevich was sentenced to 5 extra days of detentn He’s already got 15 ds after 3wks being free #Belarus