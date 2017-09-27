«Перфекционистам не входить»: Во что отделочники превратили квартиру минчанки 23 27.09.2017, 10:36

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Получив ключи, девушка доверила чистовую отделку солидной, казалось бы, компании.

«На двери моей квартиры не хватает таблички «Перфекционистам не входить!» — шутит Ольга, недавно ставшая обладательницей мини-студии площадью 25,5 кв. м в Копище. Получив ключи, минчанка доверила чистовую отделку солидной, казалось бы, компании. Дальше были нервотрепка и бессонные ночи. Не сумев примириться с далеким от совершенства качеством работ (и их несоразмерно высокой стоимостью), девушка привлекла независимого эксперта, отметившего в дефектном акте 49 замечаний, и в конечном итоге добилась компенсации за перерасход и порчу материалов, а также за нарушение сроков ремонта. История Ольги, полная ошибок и курьезов, — в материале Onliner.by.

Десятиэтажная новостройка на окраине деревни Копище примечательна своими нестандартными планировочными решениями: в одном из подъездов на 139 квартир приходится всего один лифт. Там же сконцентрированы малометражки — квартиры-пеналы, где единственная комната совмещена с кухней и прихожей. Год назад такую скромную студию можно было приобрести за $30 000 по курсу. Тесно, зато своя жилплощадь.

В числе счастливых будущих новоселов оказалась и PR-специалист Ольга. Девушка совершенно не разбирается в ремонте, вряд ли отличит саморез от шурупа и зубило от правила, многие детали называет словом «штуковина». Верность ее решения доверить отделку профессионалам не вызывает ни малейших сомнений.

— Поначалу я думала: ну какой там ремонт? Поклеила обои — и живи себе. Не тут-то было, — делится воспоминаниями Ольга. — Впервые переступила порог своей «однушки» — и тут же мысль: моя теперешняя кровать займет целых 4 кв. м из 12, которые остались для жилой зоны. Быстро пришло понимание, что в такой микроквартире не обойтись без дизайнера, который грамотно спланирует пространство, и бригады мастеров, которые воплотят оригинальный проект в жизнь.

Сначала деньги, потом договор

Поиском подрядной организации Ольга занималась параллельно с оформлением документов на квартиру. За различными хлопотами не было времени на серьезный анализ рынка строительных услуг, сравнение прайс-листов, чтение отзывов заказчиков. Минчанка пошла по самому простому пути: кинула клич в Facebook. Больше всего рекомендаций от друзей получила студия ремонта «Белый лист». Сайт компании, галерея выполненных работ и отзывы благодарных клиентов — все внушало доверие. Таким образом, выбор был сделан.

Дизайнер помогла найти действительно оригинальное планировочное решение. У окна — кровать и телевизор, дальше стоят диван и обеденный стол. В проходе между прихожей и жилой зоной в гипсокартонных конструкциях размещается кухня. Нашлось в этом ограниченном четырьмя стенами пространстве место и для маленькой, но настоящей гардеробной (закуток справа от мойки).

— Мы поработали с дизайнером, потом ребята быстро приступили к работе. Для себя я определила задачу исправно финансировать процесс и не мешать советами людям, знающим свое дело, — продолжает рассказ Ольга. — Договор не составляли. Мне не предложили, а я не придала этому значения.

Начали с сантехники. Выставили счет за материалы — оплатила, за работу — оплатила. Все шло гладко. Дальше была электрика. Схема расчетов та же. В процесс не вникала. Надо 23 подрозетника — значит, надо, нужна где-то штроба — им виднее.

Удивительный сосед

Первые препирания начались на этапе, когда строители собирались приступить к укладке плитки.

— Расходы на работы по электрике превысили ожидаемый бюджет, и я стала внимательнее изучать прайсы. К тому времени соседи также приступили к ремонту — появилась возможность сравнивать качество и цены. И сравнение было совсем не в мою пользу, от чего становилось грустно. У соседей аккуратно развели электропроводку, а у меня все как-то криво, с потолка свисают закрученные «хвосты» кабелей. Соседям плитку положили по $8 за метр, мне предложили по $14. Причем за работу, не требующую сложной подрезки.

Я говорю своим: ребята, как-то дорого, давайте обсудим. Они: «Нет-нет, мы по $14 работаем». Потом перезванивают: «По $8 никак не получится, но можем уступить до $12. Только для вас».

А дальше случился какой-то казус. В один из дней, когда была в квартире, заходит ко мне один из соседей. И ведет себя как-то слишком уж по-хозяйски. Может, думаю, на чай заглянул? Так еще рано, поди. А он: «Да какой чай, я здесь плитку класть собрался»…

Как выяснилось, фирма, где Ольга заказывала ремонт, привлекла в качестве подрядчика по укладке плитки ее соседа по подъезду.

— Мой сосед, бесспорно, умеет класть плитку, как и большинство других соседей, которые делают ремонт своими руками. Но он, насколько мне известно, не профессиональный плиточник и никогда прежде не работал с моей компанией (эти факты корреспонденту подтвердил по телефону и сосед Ольги. — Прим. Onliner.by]. Честно говоря, я не знала, как реагировать. Я нанимала компанию, в обязанности которой входит качественный подбор проверенных мастеров. Гарантирует ли фирма качество, нанимая случайных людей со стороны? С таким подходом я могу заказать все работы у соседей совсем по другим ценам.

Девушка поделилась своими сомнениями со студией ремонта, предложила исключить недешевую укладку плитки из перечня работ, сказав, что в дальнейшем будет самостоятельно сотрудничать с соседом. Такой вариант компания не приветствовала.

— На меня обиделись, заявили, что я поступаю непорядочно. Соседу позвонили и посоветовали не работать со мной, — подводит итог переговорам Ольга. — Плитку поставили на паузу, занялись гипсокартоном.

Кривой гипсокартон и «хвосты» электропроводки

Гипсокартонная конструкция между прихожей и жилой частью квартиры должна была сформировать зону кухни, по обеим сторонам которой встраиваются электроплита, мойка, холодильник и стиральная машина. Решив впредь более пристально контролировать ход работ, девушка приехала на осмотр до того момента, как мастера приступили к нанесению штукатурки.

— Первым моим вопросом был такой: «Ребята, это точно то, что надо?» Листы гипсокартона стыковались неровно, края были какие-то погрызенные. Кривизна плоскостей выдавала себя даже невооруженному глазу. Никаких чувств, кроме отторжения, конструкция не вызывала. Понимая свою некомпетентность, я реально не могла взять в толк: неужели так и должно быть? В студии же успокаивали, что это промежуточный этап: все сколы закроются уголками, все зазоры заштукатурятся. Однако после нанесения штукатурки ощущение топорно сделанной работы никуда не делось. Я провела бессонную ночь, терзая себя мыслями, что все это некрасиво и, вероятно, еще и некачественно. И за все это я должна была заплатить немалые, в общем-то, деньги — $800 по курсу (за всю работу с гипсокартоном под ключ. — Прим. Onliner.by).

Сомнения вызывали и другие моменты — например, свисающие с потолка скрученные излишки электропроводки.

— Насчитали 188 пог. м, столько же предъявили в качестве уложенных и подлежащих оплате, — продолжает Ольга. — Я спросила прораба: почему мои деньги свисают с потолка? Два метра тут, два метра там. А всего, как выяснилось позже, 25 лишних метров на скромную «однушечку» ($25). Мне ответили, что все так работают: весь купленный метраж автоматически считается «уложенным». Но почему я должна платить за фактически не выполненную работу? Не я же определяла потребность в материалах.

Сравнение цен и выводы эксперта

Усомнившись в справедливости запрашиваемой цены, Ольга начала изучать рынок. Ознакомилась с прайс-листами пяти-шести студий по ремонту интерьеров, проконсультировалась со специалистами, составила альтернативную смету. Что вышло в итоге? За часть работ по плитке и гипсокартону студия, где девушка заказывала ремонт, запросила $2724 по курсу. По тому же объему у Ольги получилась средняя стоимость в $1703. По некоторым видам работ цены были выше в разы. Конечно, это весьма условный подсчет, не учитывающий уровень профессиональной подготовки специалистов, какие-то дополнительные расходы, возникающие при составлении сметы. И тем не менее, принимая во внимание малую площадь квартиры, разница ощутимая.

— Сопоставив две суммы, я поняла, как же дороги мне мои строители. Окей, значит, и качество должно быть на высоте, — рассуждает Ольга. — А раз мой уровень компетентности позволяет оценивать качество лишь по критерию «нравится — не нравится», нужен независимый судья — специалист, который проверит предлагаемую к приемке работу на соблюдением всех норм.

Таким специалистом выступил хорошо знакомый читателям Onliner.by Александр Скок из компании «Эво Лэнд». В акте осмотра 25-метровой «однушки» нашли отражение 49 замечаний по трем видам работ.

Вместе с экспертом мы побывали в квартире, когда гипсокартонные конструкции были уже демонтированы. Комментируя состояние помещения на момент проверки, Александр отметил нелогичность некоторых решений и небрежность выполнения ряда работ.

Завал одной из стенок гипсокартонной конструкции составил 4 сантиметра на 2,5 метра высоты. Геометрия плоскостей «плясала», что стало бы особенно заметно при попытке установить плиту и холодильник.

Напольный конвектор у выхода на лоджию мастера решили укрыть гипсокартоном для дальнейшей облицовки плиткой, что Александру показалось странным. Логичнее было бы соорудить крепкую конструкцию из кирпича или газосиликата. Аналогичная претензия касалась наращивания при помощи гипсокартона перегородки у дверного проема между санузлом и прихожей. Со временем от постоянных нагрузок, вызванных наличием двери, конструкция могла пойти трещинами.

Александр показывает штробу под оптоволоконный кабель. Канал не соответствует своему предназначению ни по ширине, ни по глубине. Трубка, куда укладывается оптоволокно, сюда физически не влезет.

Вызывает вопросы и способ подведения питающего кабеля к электроплите. Вместо того чтобы проложить его под стяжкой (расстояние — 2 метра), работники нарастили 8 метров кабеля, сделали еще одно соединение и запустили его через потолок.

— Когда работают профессионалы высокого уровня, все провода натянуты как струнки, нигде ничего не провисает, иногда каждый провод спрятан в отдельную гофру. В данном случае мы видим иную картину, — критическим взглядом осматривает потолок и стены Александр.

Чем все закончилось?

— Лишь когда вместо наивной заказчицы на объекте появился эксперт по качеству и предоставил акт осмотра, студия была вынуждена признать брак, — описывает дальнейшее развитие событий Ольга. —Гипсокартонные конструкции демонтировали, а с меня перестали требовать деньги за работу. Более того, за день до нашего интервью представитель студии приехал ко мне с договором, подписанным задним числом. В нем были обозначены только те работы, которые я приняла.

Также девушке вернули деньги за испорченные материалы и компенсировали различные издержки. Возврат за материалы составил 286 рублей плюс 50 рублей за свисающие с потолка погонные метры электропроводки. 200 рублей отминусовали от суммы, уплаченной за не совсем грамотную разводку электрики, еще 160 рублей — за просрочку сдачи объекта. Кроме того, Ольге возместили затраты на обследование квартиры и принесли устные извинения в качестве моральной компенсации.

— Хорошо, что студия все-таки признала свои недоработки. Жаль, что для этого потребовалось привлекать третье лицо, — подводит итог своему первому опыту в области ремонта Ольга. — Что дальше? Скорее всего, буду обращаться уже не к компаниям, нанимающим подрядчиков и сопровождающим проект под ключ, а к специалистам, работающим на себя. С соседом-плиточником мы точно сработаемся.