Отец – Остап Бендер, мать – Элиза Ожешко 3 27.09.2017, 10:48

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История о жизни гродненских хиппи.

Они носили клеши, цветные рубашки, длинные волосы, отличались развязным весельем и были преданы радио «Американский голос». Историю о «волосатых» ребятах, которые не повиновались советским правилам, шли против системы и жили в свое удовольствие., рассказал vogs.by.

Они называли себя «дети каменной мамочки»

«Хиппи» их называл весь город. Но себя они прозвали «дети каменной мамочки». В шутку они считали, что их отец – Остап Бендер, мать – Элиза Ожешко. Гранитный памятник Элизе Ожешко и две скамейки в маленьком скверике на углу улиц Ожешко и Телеграфной в Гродно — это и есть место «у мамочки». Там ребята заседали, травили шутки, смеялись и пели песни. Они были молодые, здоровые и весёлые. Но милиция их часто забирала, прямо из скверика.

У них была « самая золотая мечта»: купить Замковую гору (район в центре Гродно, где расположены Старый и Новый замки), объявить там независимое государство, и чтобы в нем не было ни коммунизма, ни социализма, а нормальная свободная страна.

Если хиппи, значит голубой тунеядец-пьяница

Советская пропаганда сумела внушить людям, что если у парня длинные волосы, то, скорее всего, он тунеядец-пьяница. Когда советский гражданин видел скопление таких смеющихся патлатых людей, то он обязательно сообщал в милицию. В массовом сознании людей, хиппи воспринимался как неопрятно одетый человек, алкоголик, наркоман и бездельник.

По «голосу Америки» наш Гродно назвали «маленьким Парижем»

Как-то среди ночи ребята услышали по радио «голос Америки» про наш Гродно. Его назвали «маленьким Парижем» и добавили: «В скверике возле памятника Элизе Ожешко собирается замечательная молодежь». «Это про нас!» — воскликнули гродненские хиппи. Ребята чуть не умерли от восторга. Они орали от счастья, что милиция их сразу же забрала.

«Волосатых» отлавливали специальные комсомольские оперотряды

Комсомольские оперотряды затаскивали их в автобусы и везли в отделении милиции. Там избивали, стригли, резали и рвали клеши. Руки выворачивали за спину, ставили на колени и обстригали волосы до корней.

Анатолий Макушин:

«Поймали одного нашего парнишку по прозвищу Цыпа. Ведь как обычно стригли по вискам. А ему взяли и по лбу проехали машинкой. Встретились мы «у мамочки», обсуждаем проблему: прическу не исправишь, вроде как наголо надо. Такого не хочется. Ну, пошел он в «Ландыш» (парикмахерская на улице Ожешко). А тогда во всех организациях, во всех кабинетах портреты Ленина висели. Вот он сел в кресло и на Ленина показывает: «Вот такую мне прическу. И побрить!»

Парикмахерши были веселые, выстригли машинкой по контуру ленинской лысины и выбрили. Выходит — мы чуть не упали на асфальт! А он взял свою кепчонку в руку и встал в такую позу, как на памятниках. Народ на улице со смеху покатился» .

Их фотографии висели на городской «Доске сатиры»

Их лица виднелись рядом со снимками алкоголиков на городской «Доске сатиры», что была напротив отдела милиции на Социалистической улице. В прямом эфире местного телевидения комсомольские деятели объясняли горожанам, что волосатые молодые люди, которых они видят на своих улицах, — это наркоманы и гомосексуалисты, аморальные типы, способные в кровь избить старушку.

Они устроили демонстрацию, о которой говорил шёпотом весь БССР

Был август 1971 года. К гродненским хиппи приехали друзья из Вильнюса и Таллинна. Чтобы не раздражать комсомольцев и милицию, компания отправилась на природу к поселку Озеры, в 20 километрах от Гродно. Но кто-то из местных заметил группу патлатой молодёжи и сообщил «куда следует».

В скором времени приехала милиция, всех разогнала, и ребятам пришлось возвращаться в Гродно. Там их уже ждали: около 10 человек вильнюсских схватили, избили и остригли. Гродненские хиппи больше не могли такого терпеть. Тогда и возникла идея о проведении массовой демонстрации.

Всем знакомым объявили, что демонстрацию проведут через две недели, а устроили ее спустя неделю. Уловка, впрочем, не помогла. В день акции милиция и сотрудники КГБ были наготове.

За неделю ребята написали больше десяти плакатов «Руки прочь от длинных волос», «Прекратите террор», «Свободу рок-н-роллу». Для поддержки к ним приехали хиппи из Вильнюса, Таллинна, Питера и Мостов.

Около двух часов дня хиппи начали своё шествие. Все были одеты в джинсы или брюки клеш и цветастые рубашки, в колонне несли плакаты. Впереди вели на цепочке боевого петуха. В сквере на площади их ожидали с плакатами еще около тридцати человек — друзья из Мостов. Они должны были присоединиться к колонне и пройти вместе через всю площадь к фонтану. Туда же небольшими группами подходили хиппи со всего города. На площади процессию встречали зеваки с руганью: «Цыгане волосатые!».

И вот, ребята выходят на площадь и видят: огромное количество милиции и комитетчиков в гражданском. Кто-то отдает приказы в рупор. В рукавах дубинки резиновые. Кого-то начинают хватать за волосы, кто-то даёт дёру.

Отцу одного из товарищей, работавшего в Фарном костеле, удалось спасти убегающих ребят, впустив в костел и закрыв за ними ворота. Потом он выпустил их в другую дверь, которая выходила на стройку. Во дворах на Замковой улице стояли пустые автобусы, куда заталкивали схваченную молодежь, а потом высаживали в 15 километрах от города, чтобы домой добирались пешком. Тех, кто выглядел особенно вызывающе, тащили во Дворец культуры текстильщиков, что прямо на площади, стригли, рвали клеши, отбирали ремни.

Последствия демонстрации для молодых ребят были жестокими. Некоторых арестованных хиппи показали по телевиденью, других исключили из престижных школ, отчислили из институтов и техникумов. Многие бесследно сгинули в советских психушках.

Это была первая молодежная акция гражданского неповиновения в Беларуси. Теперь об этих временах напоминает только названия улиц и советская архитектура.