Житель Сморгони заставил снять «георгиевскую» ленту с автобуса 7 27.09.2017, 10:57

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Все чаще белорусы пишут жалобы с требованием убрать ленты и флаги РФ с транспортных средств и добиваются своей цели.

Житель Сморгони Юрий Кутузов возвращался из Варшавы на автобусе «Минск-Прага», который принадлежал бобруйской туристической компании «Визит-Тур», передает «Белсат».

В начале пассажира все устраивало – автобус современный, комфортный. Но позже он увидел в кабине водителя «георгиевскую ленту»…

«Удивила наглость экипажа, который выезжает в Европу с таким символом на государственном автобусе, и еще больше – толерантность пограничников европейских стран, которые пропускают с такой лентой на свою территорию. Я ехал с ребенком, поэтому не стал вступать в споры или делать замечания, честно говоря – чтобы не портить еще больше настроение. Но, вернувшись из Польши, прислал письмо с претензией в ту компанию», – написал Юрий на своей странице в «Фейсбуке».

В результате мужчина получил ответ, что согласно пункту 37 приложения № 4 Правил дорожного движения лента была убрана из автобуса, а водителям было указано на недопустимость подобных действий.

А брестчанин Игорь Масловский пожаловался в областную ГАИ и Брестгортранс на российский флаг на лобовом стекле городского автобуса. Водитель, кстати гражданин России, категорически отказался его убрать, когда ему было предложено это сделать в добровольном порядке.

«Мне, как жителю Бреста, непонятно, почему именно флаг России прикреплен на лобовом стекле транспортного средства. Автобус, обслуживающий маршрут №6, является государственной собственностью и принадлежит Республике Беларусь. При написании жалобы я обратил внимание, что общественный транспорт обслуживает людей с разными взглядами, убеждениями, симпатиями к той или иной стране. Поэтому я предложил на лобовом стекле размещать флаги десятков стран. Я лично симпатизирую Швеции, Франции и Словении», – рассказал Игорь Масловский.

В июне после жалобы брестского независимого журналиста Александра Левчука, который заметил «георгиевскую ленту» и российский флаг на машинах коммунальщиков, на водителей был составлен протокол, и они были привлечены к административной ответственности.

Надо отметить, что оранжево-черную ленту, которую в России называют «георгиевской», начали негласно избегать в Беларуси через год после того, как она фактически стала символом российских оккупантов и пророссийских сепаратистов в Украине.