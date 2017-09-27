Зарплаты в Беларуси: Догонит ли Ахилл черепаху? 2 Константин Скуратович, «Белрынок»

27.09.2017, 11:08

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Константин Скуратович

К Новому году реальная зарплата не вырастет, а упадет.

Объявленная руководством государства гонка за «увеличение средней заработной платы» приближается к финишу.

В общем, это напоминает всем известную апорию древнего грека Зенона, согласной которой, Ахиллес по условиям задачи, находится сзади черепах. Расстояния между ними не превышает человеческие возможности, однако атлет, несмотря на свои необычные физические способности, никогда не сможет догнать медленно бредущую вперед черепаху. Философ доказывал этот парадокс так: бегуну, чтобы догнать ее, необходимо преодолеть некоторое расстояние. Одна из черепах не стоит на месте и движется вперед. На чуть-чуть, по сравнению с человеком. Он пробегает и это расстояние, но ситуация повторяются и принципиально не изменяется. Она повторяется до бесконечности, и хотя расстояние будет предельно сокращаться, оно никогда не исчезнет полностью.

Следовательно, Ахилл никогда не догонит черепаху.

В теории это допущение признается, но практика доказывает обратное. Но в случае с объявленной Лукашенко гонкой за СЗП, апорию следует рассматривать именно синтетически, анализируя теоретические предпосылки и ее реальное развитие. Как это, например, делалось в советской экономике. Существовала на этот счет даже специальная формула: «Бухучет – это алгебра экономики. Плановики из нее делают высшую математику».

Но мы начнем с арифметики. В I первом полугодии 2017 года объем денежных доходов населения увеличился на 6,2% при росте потребительских цен на товары и услуги за этот период на 7%. Таким образом, реальные располагаемые денежные доходы населения (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских на товары и услуги составили 99,2% к уровню I полугодия 2016 года) не выросли, а уменьшились. Средний размер назначенных пенсий за этот период составил 297,3 рубля, номинально увеличившись на 5,6%, реально сократился на 1,3%.

Средняя зарплата в I полугодии номинально выросла на 9,5%, реально – на 2,3%. Иными словами, номинальный рост доходов населения на 7 п. п. обогнал их реальный рост.

Такой рост благосостояния народа невозможно измерить даже на аптекарских весах, но можно определить статистическими методами. Тот же Белстат сообщил, что январе-июле было продано 100,01% продовольственных товаров в розницу к объему января–июля 2016 года. Что и с чем тут сравнивать? Сотая часть процента – 10 копеек с обещанной платы. Если ее обеспечат к Новому году. Причем, определенно сказать, что не обеспечат, нельзя, но и определенно сказать, что обеспечат, тоже нельзя. Поскольку стороны обсуждают несколько не совпадающие по сути понятия. Началось это после того, когда руководство долларовое обещание конвертировало в рублевое. Это разумно, поскольку рублем оно может манипулировать свободно, долларом – до определенной степени. То есть руководство обсуждает номинальную зарплату, остальные эту подмену пока не видят, и обсуждают реальную зарплату.

К этому располагает случившаяся неожиданно, а для кого-то ожидаемо, в середине лета дефляция, которая продолжится, вероятно, до середины осени. Но в прежние годы сезонное снижение цен на овощи и фрукты не вызывало дефляции. Сейчас на понижение цен работает и реальное падение располагаемых денежных доходов населения. В качестве примера сошлюсь на общепит, который не может восстановить прошлогодний оборот, хотя он сокращался несколько лет подряд, на розничную торговлю алкоголем, оборот которой сократился до 98,4% до объема первого полугодия 2016 года. Летом руководство не прибегало к манипуляциям жэковскими тарифами, но и сделанного хватило, чтобы оплатив жировки, значительная часть населения уменьшила расходы на покупку товаров и платных услуг.

Торговля вынужденно, но адекватно снизившемуся платежеспособному спросу, стала ограничивать розничные цены. Одни торговцы делают это для сохранения покупателей, иные – для получения хоть каких наличных денег. То есть для выживания.

Но с завершением сезона цены на овощи-фрукты возвращаются на зимний уровень и обычно поднимаются выше прошлогоднего.

Зимой грядет радикальный перевод населения на полную оплату постоянно растущих услуг ЖКХ, что по идее приведет к сокращению объемов реализации в других секторах. Правительству придется специально решать эту проблему. Впрочем, уже начало с повышения окладов и пенсий силовикам, что-то сделано для «гражданских» бюджетников, объявлено о грядущем повышении трудовых пенсий.

В правительстве считают, что можно удержать инфляцию на 7%, но прогноз зафиксировал за правительством право на 9%. Чуть выше, чуть ниже, важно, что увеличившаяся к концу года номинальная средняя зарплата будет иметь реальное содержание на 100 рублей меньше.

Причем это будет реальная зарплата брутто, а нетто – еще меньше.

То есть деньги придется раздавать работающему населению, что обязательно подстегнет рост цен, и от такой «раздачи» реальная зарплата не вырастет, а упадет.

Догонит ли Ахилл черепаху, нет ли, пока неизвестно. Известно, что от таких забегов белорусской экономике лучше бы не участвовать.

Константин Скуратович, «Белрынок»