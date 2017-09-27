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ФСБ потребовала от Telegram расшифровать переписку пользователей

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  • 27.09.2017, 11:20
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Мессенджер отказывается предоставить ключи шифрования.

Основатель Telegram Павел Дуров на своей странице «ВКонтакте» опубликовал документы, которые ФСБ прислала в лондонский офис Telegram. В них говорится о составлении административного протокола на компанию «по факту неисполнения обязанности предоставлять в федеральный орган исполнительной власти в области безопасности информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых электронных сообщений», пишет rbc.ru.

Один из документов датирован 31 августа 2017 года и адресован лично Дурову. В нем ФСБ предложила Дурову направить представителя в Москву для личного присутствия при составлении протокола. Второй документ — копия административного протокола.


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