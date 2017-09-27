«Причин выходить на протест сегодня достаточно» 2 27.09.2017, 11:24

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Фото: tut.by

Это и возвращение декрета №3, и рост цен, и беспредел чиновников и милиции, и постоянно растущие поборы властей.

Об этом сайту БНК заявил активист Белорусского Национального Конгресса из Друи Роберт Кузнецов, который рассказал о ситуации с зарплатами в Браславском районе Витебской области:

— Социально-экономическое положение в регионах крайне тяжелое, намного хуже, чем в Минске и областных центрах. Зарплаты на большинстве сельхозпредприятий — около 150-200 рублей. Чуть выше — в бюджетной сфере. Приведу примеры по Браславскому району, в котором живу сам. ОАО «Друйский» (крупнейшее местное сельхозпредпритяие) — в зависимости от сезона, летом максимальная зарплата работников составила 200 рублей, зимой — до ста рублей. Учителя в сельских школах получают от 300 до 400 рублей, уборщицы — 200. Работники Друйского детдома и больницы — от 200 до 350 рублей.

— Браславский район граничит с Литвой и Латвией. Помогает ли выживать такое соседство?

— Нет, потому что за границу сейчас уже почти никто не ездит. Нет денег даже на это.

— Весной тысячи белорусов вышли на акции против экономической политики властей по всей стране. Лидерами протестов стали именно небольшие города, райцентры. Какие настроения сейчас?

— Подавляющее большинство людей недовольны уровнем жизни. К сожалению, не хватает информации — в том числе и о тех протестах, что были весной. А причин снова выходить на улицы сейчас достаточно — это и возвращение декрета №3, и рост цен при том, что доходы падают, и беспредел чиновников и милиции, и постоянно растущие поборы властей.