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США расшили санкции против КНДР

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  • 27.09.2017, 11:44
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В «черный список» министерства финансов Америки попали восемь банков и 26 граждан КНДР.

CША расширили санкции против Северной Кореи. Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США включило в «черный список» восемь северокорейских банков и 26 физических лиц, связанных с финансовой системой КНДР, сообщает golos-ameriki.ru.

Речь идет о гражданах Северной Кореи, работающих в Китае, России, Ливии и Объединенных Арабских Эмиратах, которые представляют интересы банков своей страны.

В сообщении министерства финансов говорится, что принятые меры «направлены против использования Северной Кореей международной финансовой системы для содействия ее программам разработки оружия массового поражения и баллистических ракет».

«Мы принимаем меры против северокорейских банков и финансовых координаторов, действующих в качестве представителей северокорейских банков во всем мире, – заявил министр финансов США Стивен Мнучин. – Решение принято в развитие нашей стратегии по полной изоляции Северной Кореи для достижения нашей более широкой цели – появления мирного Корейского полуострова, свободного от ядерного оружия».

«Оно сообразуется с резолюциями Совета Безопасности ООН», – добавил министр.

Ранее в этом месяце Совет Безопасности ООН ввел серию новых экономических санкций против Северной Кореи в связи с проведением Пхеньяном испытания устройства, которое, возможно, было водородной бомбой.

В случае полной реализации новых санкций импорт нефти в Северную Корею должен сократиться на треть, импорт газа, дизельного и тяжелого топлива – более чем в два раза. Импорт природного газа и других заменителей нефти должен быть запрещен полностью.

Северная Корея осудила действия ООН, назвав их «полномасштабной экономической блокадой», направленной на «полное удушение» северокорейского народа.


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