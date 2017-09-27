Минчанка поработала в последнем туре Linkin Park и привезла четыре зарплаты за 1,5 недели 1 27.09.2017, 11:51

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Белоруска не была ярой фанаткой Linkin Park, но с детства мечтала попасть в тур с большой группой.

Для этого пришлось долго ждать, но эти полторы недели в Европе стали похожи на сплошное приключение. Рассказ минчанки Насти, которая поработала в последнем европейском туре Linkin Park, — в материале оnliner.by.

«Дали рацию и сказали собрать паспорта у всей группы из 40 человек»

Я узнала, что Linkin Park приезжают в Минск, и пришла в офис организаторов — «Атом Интертейнмент». Постучалась в дверь за пару дней до концерта, рассказала о себе, и мое резюме положили на полочку. Я даже особо не надеялась, что что-то получится, но за день до концерта ребята написали мне и пригласили поработать волонтером.

Я должна была помогать белорусским организаторам: что-то переводить на английский или русский. А когда приехала американская группа, я была настолько рада, что сама подошла к ним и начала спрашивать, как все происходит в этой индустрии, как найти работу, какими качествами нужно обладать. У меня так горели глаза, что продакшен-менеджер сказал: «Давай мы тебя весь день протестируем и посмотрим, что ты из себя представляешь».

Мне выдали рацию, «ламинат», который давал доступ ко всем бэкстейджам и гримеркам, и я получила первое задание: собрать паспорта у всей группы из 40 человек. Все менеджеры, звукорежиссеры, световики…

Это очень много людей, которых ты совершенно не знаешь, которые говорят на другом языке и вообще относятся к тебе с недоверием. Кто-то вообще не хотел отдавать свой паспорт, кто-то говорил: «А давай потом». А ведь я человек новый и не могу особо командовать. Но я справилась!

Следующим заданием были гримерки: я приносила и уносила еду, чистила стол, правильно расставляла зеркала. Вечером я занималась meet & greet: белорусские фанаты встречались с музыкантами, фотографировались и брали у них автографы. Я должна была собрать их в одном месте, проверить, действительно ли они выиграли конкурс, чтобы попасть на встречу, дать им специальные «ламинаты», рассказать правила. Музыканты заходили по одному — сначала все, «кто не Честер», а потом сам Беннингтон. Было классно. Мне кажется, что это вообще лучшая часть концерта. На встрече были и дети, и взрослые, кто-то плакал, кто-то смеялся.

Начинаются такие дни в шесть утра и заканчиваются очень поздно — примерно в три часа ночи. Когда стартует концерт, ты думаешь: «Классно! Сейчас он закончится, и я поеду домой». Но когда заканчивается выступление, начинается демонтаж сцены, нужно очистить все гримерки — сделать так, чтобы арена выглядела так же, как перед концертом. Гримерка после концерта — это хаос, но там нет ничего криминального, просто беспорядок.

Вообще, я ни разу не видела, чтобы Linkin Park разносили гримерку: они абсолютно адекватные ребята, чистые, опрятные, аккуратные. Будто это твой знакомый парень из соседнего подъезда.

В Минске мы общались с Майком Шинода, когда он приходил на meet & greet. Перекинулись буквально парой слов, когда я объясняла правила фанатам: как меня зовут, что я здесь делаю, откуда знаю английский. Уже в туре мы общались больше: музыканты видели знакомое лицо и шли на контакт. Понятно, что долгих разговоров у нас не было, потому что у них все очень четко расписано.

С американским продакшен-менеджером я держала контакт на протяжении полутора лет и постоянно напоминала о себе: желала счастливого Нового года, поздравляла с днем рождения. Он видел, что я все еще хочу работать в этой индустрии, и пригласил меня в тур с Мэрайей Кэри. Я уже начала готовить визу, но в последний момент команда артистки решила сотрудничать с другой продакшен-компанией, и все отменилось.

Потом я снова написала ребятам, потому что знала, что скоро выходит альбом и будет тур в его поддержку. Пометила для себя, что нужно спросить про работу в апреле. Буквально через пять дней мне ответили и предложили поехать в тур. Я сделала визу, собрала маленький рюкзак и поехала.

«Честер подходит ко мне: «Здравствуйте, как вас зовут? Спасибо, что пришли на мой концерт!»

Летела на 12 дней, а вещей взяла минимум, потому что была куча перелетов, и не только государственными авиалиниями, но и лоукостами. Ребята путешествуют по Европе автобусом, поэтому берут с собой чемодан и маленькую сумку: чемодан оставляют в автобусе, а сумку — в самолет. Когда я приехала, они удивились: «А где твой чемодан?» Хорошо, что было лето: все, что потребовалось, — это пара маек, штаны и кроссовки. Тем более каждые три дня происходила стирка: локальный раннер забирал наши вещи, отвозил их в химчистку и в конце дня привозил обратно.

О таком я и мечтать не могла. Мы перемещались на огромном красивом автобусе, который был сто метров в длину. В нем есть кухня, туалеты, души, кровати друг над другом, гостиная, мягкие диваны, огромный телевизор, много еды — от фастфуда до вегетарианского меню. Такое чувство, что ты живешь дома. Группа летает на приватном самолете, а ее команда катается на этих автобусах. Нас было 40 человек, а в одном автобусе ехало 10. Четыре автобуса идут друг за другом, в каждом по два водителя. Это огромный дом на колесах, который стоит $40 тыс. в неделю. Их четыре, мы катались больше двух недель — набегает огромная сумма.

Когда мы останавливались в городах, нас селили в гостиницы, в которых я вообще никогда не жила — четыре или пять звезд! Когда мы были в Милане, я зашла в гостиницу и просто офигела: в номере огромная кровать, и ты одна в ней спишь. Это великолепно! Hilton, Marriott…

Я была ассистентом продакшен-менеджера и выполняла кучу поручений — от мелких задач до meet & greet. Так как я делала его в Минске, меня решили привлечь и в этот раз.

Подготовка ко встрече с фанатами начиналась в пять часов вечера, и все продолжалось примерно два с половиной часа: собрать, организовать, подождать. Кроме того, я разносила маленькие сет-листы всем нашим работникам, делала в офисе большую стенку, на которую клеила конверты для 40 человек, и оповещала всех, где и что находится. Еще я переводила для локальных команд и для наших ребят.

Когда было холодно, я искала обогреватели, когда жарко — вентиляторы. Кофе нет — нужно его найти. Был такой случай на meet & greet в Мадриде: организация, которая выполняет желания детей, больных онкологией, привезла на встречу с группой мальчика из Португалии. Я встречала этого парня и его семью, была сопровождающей: кормила, водила на бэкстейдж, показывала гримерку, а потом мы сделали частный meet & greet с группой.

Еще я работала с прессой: встречала, отвечала на вопросы и объясняла схему работы. На самом концерте приходилось выполнять мелкие поручения. В Амстердаме, например, отгоняла прессу из фотопита. Linkin Park делали клип: фанаты снимали группу и заливали эти видео на YouTube, а потом уже режиссер брал эти кусочки и склеивал их. Все это делалось на первой песне концерта, и ребята объявили о съемке заранее. Получилось, что фанаты стоят наготове с телефонами, а пресса заграждает им обзор — снимать невозможно. Буквально за минуту до начала песни я бежала из конца зала в начало и пыталась перекричать музыку — буквально толкала их вниз, чтобы они присели.

Вся эта работа оплачивалась. Такие деньги, как в этой сфере, платят только медикам и юристам в США. За полторы недели я заработала четыре месячные зарплаты. Круто! Но для меня это будто какой-то одноразовый выигрыш в лото.

Хотя если три месяца поработать в туре, а потом приехать домой, даже в Америку, то можешь позволить себе очень многое. Обычно ребята работают в турах год, а следующий год отдыхают. В основном это фрилансеры — их привлекают на разные концерты.

Встреча с Честером получилась спонтанной. Я стояла и контролировала meet & greet, у меня в руках была коробка с фломастерами. Честер дает автограф девушке передо мной, а потом подходит ко мне: «Здравствуйте, как вас зовут? Спасибо, что пришли на мой концерт!» Говорю: «Я здесь работаю!» Все начали смеяться. Это был веселый момент.

Помню, когда услышала новость про смерть Беннингтона, не поняла, что происходит. Мне позвонил мой брат, рассказал обо всем, а я начала смеяться, потому что не поверила. А на следующий день открыла Facebook, а все ребята, с которыми я работала в туре, пишут о смерти Честера. После этого случая я поняла: никогда не узнаешь по человеку, что у него на самом деле в голове. Честер всегда был супервеселый. Я, конечно, не его друг, но из того, что я видела… Он всегда так радостно общался с фанатами!

Вообще, я бы хотела поработать на разных фестивалях — музыкальных или спортивных. Но сейчас я устроилась на работу и уделяю ей очень много времени. Вот в отпуске было бы здорово снова поехать в какой-нибудь тур и поработать. Но сейчас я хочу поработать в Минске, стать хорошим специалистом.

В детстве я очень сильно фанатела от Джастина Бибера: смотрела все его видео и видела кадры из путешествий. Видела и думала, что все это нереально, что так могут только там, за океаном. Не могу сказать, что я прямо фанатела от Linkin Park. Просто подвернулась возможность. Опыт никогда не получишь из книжек. Я читала много книг по музыкальному менеджменту, но на деле все совсем по-другому. Сделать то, что сделала я, легко. Нужно просто ждать и не сдаваться.