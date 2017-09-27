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«Пора снова напомнить властям об их обещаниях»

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  • 27.09.2017, 11:56
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Фото: «Радыё Свабода»

Сделать это можно на Марше рассерженных белорусов 2.0.

В крупнейшем сообществе социальной сети «ВКонтакте», которое объединяет более 70 тысяч жителей столицы, регулярно публикуются посты о том, как чиновники обманывают людей. Участники группы «Это Минск, детка» высмеивают обещания властей обеспечить «рост зарплаты» и рабочие места.

Также в комментариях в сообществе обсуждают Марш рассерженных белорусов 2.0, который начнется 21 октября в 14:00 на Октябрьской площади столицы.

«Власти быстро забывают свои обещания. Ведь кроме зарплаты «попиццот и больше» мы уже не один раз слышали — либо перед выборами, либо когда на протесты весной тысячи людей выходили. Пора снова напомнить об этих обещаниях», — пишут жители Минска.


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