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Названы самые дорогие участки в Минске, проданные с аукциона

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  • 27.09.2017, 12:05
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На участок №1 в топе стартовая цена «взлетела» в восемь раз.

Городской центр недвижимости составил список самых дорогих из проданных с аукционов участков, передает агентство «Минск-Новости».

За последние 10 лет самым дорогим стал земельный участок, чья начальная цена поднялась в ходе аукциона в восемь раз. Это участок площадью 0,8797 гектар, который находится в развязке МКАД — проспект Дзержинского. В июне 2013-го победитель уплатил за него 500 тысяч рублей (с учетом деноминации). На этом месте в 2016-м был открыт комплекс обслуживания легкового автотранспорта Renault.

В августе 2008-го за 426,4 тысяч рублей был реализован участок площадью 1,0051 гектар на пересечении проспекта Дзержинского и Любимова. Начальная цена в ходе аукциона выросла в четыре раза. На этом месте построен многофункциональный общественный комплекс — ТЦ «MAGNIT».

Тройку самых дорогостоящих лотов замкнул земельный участок площадью 0,3728 гектар, находящийся на пересечении улиц Космонавтов и Слободской. В 2011 году за него уплатили 220 тысяч рублей, в семь раз выше начальной цены. Теперь здесь торговый центр «Евроопт».

И еще один «Евроопт» появился в результате покупки участка на улице Матусевича. Победитель превысил начальную цену в четыре раза и заплатил 170 тысяч рублей.

В районе пересечения улицы Ваупшасова с МКАД построили станцию технического обслуживания. Право аренды на участок площадью 0,6 гектар было реализовано на аукционе в декабре 2010 года. В этом случае начальная цена выросла более чем в четыре раза, достигнув 130 тысяч рублей.

В список также вошли земельные участки, на которых впоследствии появились еще одна СТО и мойка автомобилей «Чистый слоник». Участок для СТО расположен между улицей Уборевича и МКАД в районе проезда Голодеда, и был продан с троекратным превышением цены на ноябрьских аукционных торгах 2012 года. Победитель заплатил 85 тысяч рублей.

А вот автомойка «Шабаны» была построена на самом маленьком из упомянутых участков. Площадь, расположенная в пределах улица Шабаны — улица Селицкого — железная дорога, составляет всего 0,0815 гектар. Однако на аукционе в сентябре 2010-го стоимость участка возросла более чем в 10 раз и составила 15 тысяч рублей.


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