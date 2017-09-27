Озвучена новая версия исчезновения Максима Мархалюка в Беловежской пуще 6 27.09.2017, 12:14

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Местные жители рассказали подробности о пропавшем мальчике.

Пропавший в пуще Максим Мархалюк думал о побеге из дома, причем давно. Об этом рассказывают жители деревни Новый Двор, в окрестных лесах которой уже вторую неделю ищут 10-летнего мальчика.

Многие в деревне уверены: ребенок не потерялся, а осознанно ушел из дома, пишет belaruspartisan.org.

Зачем идти в лес на ночь глядя?

"Я видела в субботу Максима в деревне. Часов в пять вечера. Я перед этим в лесу была. Вышла, а тут Максим едет. Я ему: "Не бойся, Максимка, Рекс не кусается". А он говорит, мол, "я и не боюсь", — рассказывает жительница Нового Двора Валентина Александровна, с ее сыном дружил Максим и часто приходил к ним в гости.

По словам сельчанки, ее подруга рассказывала, что в этот же день, но уже после 19 часов, видела, как Максим катался в центре деревни. А потом — как сквозь землю провалился, все говорили, что он в лес ушел. Но женщина уверена, что отправляться в лес так поздно — это не похоже на Максима. Ведь в восемь часов вечера в это время года уже смеркается, а в темноту мальчик не захотел бы идти.

"Он такой немножко трусливый был. Даже моего щенка боялся. Когда к нам приходил, то обычно возле ворот станет и зовет: "Илюша!" или "Тетя Валя!". И я уже выйду и его провожу в дом. А чтобы в лес ночью ему пойти — это вряд ли", — добавляет Валентина Александровна.

Многие в деревне сходятся во мнении, что если бы в тот вечер ребенок был в лесу, то он нашелся бы. Ведь поиски начались сразу же и продолжались даже ночью. А блуждающий по ночному лесу ребенок не смог бы далеко уйти.

Строил планы о побеге три года

Сельчане предполагают, что мальчик мог чего-то сильно испугаться. И не зубров, а, например, грядущего наказания за какую-то провинность. "Может, он родителей испугался?" — рассуждают соседи и рассказывают один говорящий пример.

В прошлом году Максим по какой-то причине поехал на озеро один, без родителей, пошел купаться и чуть не утонул. Его спасли отдыхающие рядом люди. В тот день родители его очень сильно наказали, говорят, даже побили.

Поговаривают, что тогда мальчик то ли всерьез, то ли из-за обиды сказал родителям: "Я с вами жить не буду и все равно убегу. Ничего мне не покупаете, все Саше (старшему брату)".

В деревне передают и слова родной бабушки Максима, которая рассказывала, как внук несколько лет назад, когда ему было 7 или 8 лет, говорил: "Я все равно удеру из дома". Бабушка ему: "Тебя же найдут". А он: "Не найдут, я уйду в болота". И потом он периодически говорил, что у него есть такой план.

Другая жительница Нового Двора Татьяна Петровна рассказала, что ребенок в последнее время изменился.

"С моим внуком Максим с пяти лет дружит. Всегда вместе, когда он на каникулах. А в этом году внук сказал, что не будет больше дружить. Что Максим курить начал, вел себя по-другому. Может, подростковое это. Я жалею, что сразу родителям не рассказала, это внук очень просил не говорить никому", — вспоминает сельчанка.

При этом женщина несколько раз подчеркивает, что семья Максима очень положительная, благополучная, родители трудолюбивые.

Мог уехать

Основная версия, которой склонны верить жители Нового Двора, — что Максим уехал в другую местность, причем сделал это в тот же вечер или на следующее утро.

Деньги у ребенка, скорее всего, были. Даже местные ребятишки рассказывают, что в пуще их заработать очень легко. Например, можно продать ягоды или грибы.

А Максима все характеризуют как очень бойкого и целеустремленного мальчишку. Рассказывают, что он часто ходил в лес.

Татьяна Петровна рассуждает: "Столько раз с тепловизорами искали, с собаками ходили, да и людей сколько по лесу на выходных прошло. Наши постоянно ходят. Если бы мальчик был здесь, то нашли бы хоть какие-то следы".

Слухи о том, что в разное время видели ребенка то в лесу, то на дороге, соседи считают выдумками. И сразу же спрашивают: "Если увидели ребенка, почему не догнали? Взрослые же люди. А получается, что увидели и разрешили уйти".

Многие местные постоянно самостоятельно отправляются в лес искать Максима.

"Душа болит за мальчика и за семью. Мы тоже ночами не спим. Я каждый день и днем, и вечером иду в лес, зову его. Вот и теперь тоже иду, может, что-то найдется", — добавляет Валентина Александровна.

Напомним, что Максим Мархалюк пропал 16 сентября, был объявлен в общереспубликанский розыск. 26 сентября СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения ребенка. Максим до сих пор не найден. Основная версия милиции — мальчик заблудился в лесу.