Минчане и город полвека назад: как изменился облик столицы 19 27.09.2017, 13:39

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Какие перемены произошли за 50 лет в архитектуре Минска и стиле его жителей.

Журнал The Village Беларусь опубликовал подборку уникальных фото.

Дворец Спорта

Проспект Победителей, 4

Дом Печати

Проспект Независимости, 79

БНТУ

Проспект Независимости, 65Б

Ул. Толбухина, 12 и 14

Площадь Якуба Коласа

Проспект Независимости, 43

У магазина Антиквар

Вечерний Минск

Проспект Независимости, 44

Площадь Победы

Вечный огонь в сторону памятника

Площадь Победы

Вечный огонь

Дом-музей РСДРП

Проспект Независимости, 31А

Цирк

Проспект Независимости, 32

Проспект Независимости, 27

У Министерства Обороны

Площадь Октябрьская

ГУМ

Проспект Независимости, 21

Привокзальная площадь

Спуск в метро со стороны БГУ

Театр Музкомедии

Ул. Мясникова, 44

Ул. Карбышева, 46

Угол Тикоцкого

Ул. Филимонова

От поликлиники №19, у моста через Слепянский канал

Детская железная дорога

Проспект Независимости, 86

Станция метро Академия наук

Бульвар Луначарского

За Филармонией