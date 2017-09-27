Минчане и город полвека назад: как изменился облик столицы

Минчане и город полвека назад: как изменился облик столицы19
- 27.09.2017, 13:39
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Какие перемены произошли за 50 лет в архитектуре Минска и стиле его жителей.
Журнал The Village Беларусь опубликовал подборку уникальных фото.
Дворец Спорта
Проспект Победителей, 4
Дом Печати
Проспект Независимости, 79
БНТУ
Проспект Независимости, 65Б
Ул. Толбухина, 12 и 14
Площадь Якуба Коласа
Проспект Независимости, 43
У магазина Антиквар
Вечерний Минск
Проспект Независимости, 44
Площадь Победы
Вечный огонь в сторону памятника
Площадь Победы
Вечный огонь
Дом-музей РСДРП
Проспект Независимости, 31А
Цирк
Проспект Независимости, 32
Проспект Независимости, 27
У Министерства Обороны
Площадь Октябрьская
ГУМ
Проспект Независимости, 21
Привокзальная площадь
Спуск в метро со стороны БГУ
Театр Музкомедии
Ул. Мясникова, 44
Ул. Карбышева, 46
Угол Тикоцкого
Ул. Филимонова
От поликлиники №19, у моста через Слепянский канал
Детская железная дорога
Проспект Независимости, 86
Станция метро Академия наук
Бульвар Луначарского
За Филармонией