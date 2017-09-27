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Белорусский тренер попал в десятке лучших тренеров за всю историю КХЛ

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  • 27.09.2017, 12:28
Андрей Скабелка
Фото: hcsibir.ru

Андрея Скабелку стал успешным тренером, покинув Беларусь.

Белорусский наставник омского "Авангарда" Андрей Скабелка попал в топ-10 тренеров, составленную официальным сайтом КХЛ к десятилетию лиги. Также в "горячей десятке" (в алфавитном порядке) специалистов, внесших наибольший вклад в развитие КХЛ, — Зинэтула Билялетдинов, Вячеслав Быков, Илья Воробьев, Олег Знарок, Дмитрий Квартальнов, Майк Кинэн, Андрей Назаров, Милош Ржига и Раймо Сумманен.

Комментарий официального сайта КХЛ по поводу Андрея Скабелки:

На родине Андрея Скабелку ценили как игрока, но успешным тренером он стал, покинув Беларусь. Раскрыться экс-наставнику "Гомеля" и белорусской сборной удалось в Новосибирске, куда он пришёл на место Дмитрия Квартальнова. Считается, что Скабелка работал на багаже предшественника, но в этом только половина правды. Андрей Владимирович пришёл в сложившийся коллектив со своими устоями и лидерами. Поначалу его не принимали, ностальгируя по Квартальнову, что привело к неудачному старту "Сибири" в сезоне-2014/15. Однако Скабелке удалось завоевать авторитет у игроков, что вылилось в самый успешный сезон в истории новосибирского хоккея. Под руководством белорусского тренера сибиряки добрались до финала Восточной конференции, завоевав бронзовые медали. "Сибирь" при нём начали наперебой называть то золушкой, то командой-витриной. Ясно одно: Скабелка стал автором первой сенсации в КХЛ, которая пришла с Востока.

Пробиться в финал конференции "Сибири" удалось, уложив на лопатки действующего чемпиона. Скабелка первым подобрал ключи к первому звену "Магнитки", показав всем, как нужно играть против Сергея Мозякина и партнёров. Впрочем, тактическая выучка — не единственное, чем славится белорус. За годы работы в Новосибирске он довёл до сборной России целый ряд перспективных ребят. Это и Максим Шалунов, и Сергей Шумаков, и Степан Санников, и Константин Окулов. По-настоящему раскрылся у него и Дмитрий Кугрышев, спустя несколько лет воссоединившийся с тренером в "Авангарде".

Перебравшись из Новосибирска в соседний Омск, Скабелка продолжает гнуть свою линию. Это касается как стиля игры, который принято называть вертикальным, так и работы с молодёжью. Тот факт, что лучшей у "ястребов" в новом сезоне является тройка Михеев — Пьянов — Кошелев, говорит сам за себя.


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