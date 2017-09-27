Владимир Некляев: Марш рассерженных белорусов 2.0 пройдет достойно 1 27.09.2017, 12:35

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Белорусы устали от произвола властей.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, поэт и политик Владимир Некляев заявил сайту Сharter97.org о том, что давление властей на лидеров протестов никак не повлияет на Марш рассерженных белорусов 2.0:

- Власти пытаются помешать проведению акции. Идет давление на людей, которые являются организаторами Марша рассерженных белорусов 2.0, психологическое воздействие. Но ведь люди выходят не за Некляевым, не за Статкевичем, люди выходят из-за того, что устали от этой власти и произвола.

Задержание никак не повлияет на количество людей, которые выйдут на акцию, а главное не повлияет на цели и сущность протеста. Марш рассерженных белорусов 2.0 пройдет достойно.

Напомним, что Марш рассерженных белорусов 2.0 состоится 21 октября в 14:00 на Октябрьской площади Минска.