закрыть
27 сентября 2017, среда, 13:37
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Владимир Некляев: Марш рассерженных белорусов 2.0 пройдет достойно

1
  • 27.09.2017, 12:35
  • 1,069

Белорусы устали от произвола властей.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, поэт и политик Владимир Некляев заявил сайту Сharter97.org о том, что давление властей на лидеров протестов никак не повлияет на Марш рассерженных белорусов 2.0:

- Власти пытаются помешать проведению акции. Идет давление на людей, которые являются организаторами Марша рассерженных белорусов 2.0, психологическое воздействие. Но ведь люди выходят не за Некляевым, не за Статкевичем, люди выходят из-за того, что устали от этой власти и произвола.

Задержание никак не повлияет на количество людей, которые выйдут на акцию, а главное не повлияет на цели и сущность протеста. Марш рассерженных белорусов 2.0 пройдет достойно.

Напомним, что Марш рассерженных белорусов 2.0 состоится 21 октября в 14:00 на Октябрьской площади Минска.


Мнение

Это приятное слово БОД
Это приятное слово БОД Леонид Злотников
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў
Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников


Интервью

В Беларуси происходит Перестройка
В Беларуси происходит Перестройка
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине