Чем закончится поединок Трампа и Ким Чен Ына 2 27.09.2017, 12:20

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В противостоянии США и КНДР есть и другие игроки.

Северная Корея и Соединенные Штаты обменялись взаимными угрозами во время Генассамблеи ООН. Министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо заявил, что северокорейские ракеты "неизбежно посетят" территорию США. Американский президент Дональд Трамп ответил, что Пхеньян "долго не протянет". Чем завершится такое опасное противостояние, "Апострофу" рассказал журналист-международник Алексей Коваль.

Предыстория и новая конфронтация

Если говорить об отношениях Пхеньяна и Вашингтона, то, может быть, нужно заглянуть немного в историю. На самом деле Северная Корея всегда хотела вести переговоры именно с Америкой. Пхеньян всегда, даже при отце нынешнего лидера, Ким Чен Ире, требовал прямых переговоров с США по поводу разрешения корейского кризиса, в том числе по ракетной и ядерной программам.

Еще при администрации Билла Клинтона стороны очень близко подошли к переговорам, но уже при Джордже Буше-младшем между Америкой и Северной Кореей началось то же самое, что мы видим сейчас. Американский президент обозвал северокорейского лидера всякими нехорошими словами, назвал его "пигмеем".

И теперь, по прошествии 15 лет, мы наблюдаем второй виток дипломатической грызни между США и Северной Кореей. Обе стороны заявляют, что они уничтожат друг друга. КНДР грозит ракетами. США, понятно, не угрожают ядерным ударом. Трамп просто заявил, что сотрет Северную Корею с лица земли. И вот так лидеры обмениваются нелестными заявлениями друг о друге.

Фактически это новая конфронтация, но пока она идет только на уровне слов. Я думаю, что, как и в ходе Карибского кризиса в 1962 году, когда СССР и США стояли на пороге ядерной войны, это не должно привести к катастрофе. Ведь это действительно будет региональная катастрофа. Как минимум. А то и мировая, если в конфликте будет использовано ядерное оружие.

Пришла новая администрация в США, она должна утвердиться. Северокорейский режим также хочет показать администрации США то, что он достиг определенных успехов в разработке ракетного и ядерного оружия. И вот нашла коса на камень. Но ни та, ни другая стороны не готовы уничтожить друг друга. Даже для войны в Ираке Америке понадобилось около полугода, чтобы сосредоточить необходимое количество войск для такой крупной операции.

В то же время Корея грозит не столько Соединенным Штатам, сколько базам США, размещенным в Азии, на японских островах, на Окинаве и на Гуаме в Тихом океане. Это максимум, куда могут долететь [северокорейские] ракеты. Их тоже не тысячи. Северная Корея никогда не запускала одновременно больше, чем одну дюжину ракет. Тем более, как говорят, не все из пусков прошли в штатном режиме. Тут действительно идет блеф. И для КНДР – это, естественно, еще и своеобразная пропаганда для консолидации поддержки режима, это все влияет на население, которое находится в изолированном закрытом пространстве, где люди не получают информации извне.

Другие игроки

Можно назвать несколько стран, которые всегда были и остаются союзниками Северной Кореи. Это прежде всего Россия и Китай. Благодаря этим двум странам Северная Корея, несмотря на все сложности, выживала. Именно эти страны вели торговлю с КНДР, покупали те немногие товары, которые она может продавать на экспорт – уголь, нефть, некоторые товары сельского хозяйства.

Но сейчас Россия и Китай, традиционные партнеры КНДР, все равно в ООН поддерживают резолюции и санкции против Северной Кореи. Почему? Они действительно видят, что северокорейский режим перешел определенную черту – испытывая нейтронное оружие, достаточно мощные ракеты средней дальности. Это заставило даже традиционных партнеров отказаться [от поддержки Пхеньяна]. Тем не менее мы все равно знаем, что между Россией и Северной Кореей существуют определенные отношения, и северокорейцы надеются, что именно такие страны предложат иной подход к разрешению этого кризиса, чем тупое противостояние с Соединенными Штатами лоб в лоб.

Еще лет 10 назад были так называемые шестисторонние переговоры по Северной Корее. В них участвовали США, Россия, Китай, Северная Корея, Южная Корея и Япония. Это была попытка договориться, чтобы КНДР взамен на отказ от ядерной программы получила гуманитарную помощь, продовольствие, были открыты границы (в это время даже строились дороги из Северной Кореи в Южную). Но эти переговоры сорвались по очень банальной причине: Америка попыталась вставить сюда вопрос о ракетном вооружении. А это два совершенно разных трека.

Арсенал КНДР

Мы действительно очень мало знаем о том, что есть у Северной Кореи. Эта страна достаточно закрытая. И судить о мощи ракет и ядерных испытаниях мы можем только по косвенным признакам. Когда, например, в КНДР проводится парад и впервые показываются какие-то новые образцы ракетной техники, то только по диаметру ракет, по их длине мы можем предположить, что же это за ракеты, на что они похожи. Как правило, это переработанная еще советская технология. Все эти разговоры, что Корея куда-то продвинулась в разработке своего оружия – это на самом деле уровень СССР 60-х годов. Мое мнение и мнение некоторых международных экспертов: корейские ученые за 20 лет работы достигли того уровня, который был в СССР в начале 60-х годов. Если смотреть на некоторые образцы советских ракет тех времен, то можно понять, какая степень технологического прогресса в Северной Корее.

Что касается ядерной программы, это еще тяжелее установить. Мы знаем, что 5 сентября 2017 года Корея произвела испытания, как она заявила, нейтронной бомбы и уже грозит новым таким испытанием. Но, опять же, мы можем судить о мощи этой бомбы только по тому землетрясению, которое она вызвала. Параметры бомбы мы можем видеть только по всплескам, магнитуде, когда происходит землетрясение. О количестве зарядов тоже разное существует мнение. Принято считать, что где-то 30-50 разных ядерных зарядов Северная Корея уже имеет.

В середине августа северокорейский лидер впервые заявил, что их ракета теперь может лететь на расстояние до 3 тысяч километров. И такая ракета реально может достать Гуам. Действительно, если раньше ракеты северокорейцев падали, не долетая до Японии, то теперь они перелетают Японию и падают в Тихом океане. Но он не говорил, что они будут целится в Гуам, он сказал, что мы, мол, испытаем ракеты такой дальности, которая позволит им достичь американской базы на Гуаме. И это американцев очень обеспокоило, они начали даже предпринимать какие-то противоракетные мероприятия: а что, если вдруг. Тем не менее когда ракеты летели над Японией, никто их не сбивал, хотя и могли их перехватить. Значит, стороны еще не идут такую уж явную конфронтацию.

Мировая катастрофа

Мировым лидерам не удалось сделать наш мир безопаснее: они не смогли договориться, как остановить расползание ядерного оружия по всему миру. Ядерными государствами стали Индия, Пакистан, Израиль. Теперь становится Северная Корея. Нет механизма предотвращения.

И Северная Корея так возмутила всех, в отличие от предыдущих примеров, тем, что она действительно грозит США. Ни Индия, ни Пакистан не грозят США своими ракетами или ядерным оружием. Им разрешили иметь это оружие тихо, и никто на них сейчас внимания не обращает.

Вот сейчас тема сокращения наступательных вооружений сворачивается. Мы опять рассматриваем ядерное оружие – и северокорейский режим его в общем-то так рассматривает – как оружие сдерживания. То же фактически было при холодной войне, когда Советский Союз и США заявляли, мол, вы на нас не нападете только потому, что у нас есть соответствующий адекватный ответ.

Теперь мы возвращаемся к реалиям холодной войны, когда вот такие режимы, которые опасаются за свое будущее – а после режима Саддама Хусейна у Ким Чен Ына есть основания опасаться, что его режим может быть сметен – используют вот этот старый, но проверенный инструмент – ядерное оружие, применение которого может привести как минимум к региональной катастрофе. Если раньше можно было еще точечно ликвидировать угрозу (когда было один-два завода, которые осуществляли исследовательские функции), то теперь Северная Корея уже заявляет, что стоит на стадии создания своих ракетных войск, своего ядерного оружия, и, думаю, будет сложно даже высокоточным, но неядерным оружием уничтожить северокорейский ядерный арсенал.

У США будет выбор: либо смириться с существованием этого ядерного оружия, как это было сделано в Индии и в Пакистане, либо же искать какие-то пути для переговоров – возвращаться к этому шестистороннему формату, искать другой, действовать через ООН. Но санкции – и это многие дипломаты признают – уже достигли своего пика эффективности, санкциями мы уже мало чего можем добиться от северокорейского режима, который и так уже полностью в изоляции.