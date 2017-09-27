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Взрывы на складе боеприпасов в Украине признали диверсией

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  • 27.09.2017, 12:48
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Фото: Reuters

Военная прокуратура открыла уголовное дело.

Военная прокуратура Украины квалифицировала пожар и взрывы на складе боеприпасов вблизи населенного пункта Калиновка Винницкой области как диверсию. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

"Военная прокуратура Южного региона открыла уголовное производство по статье 113 Уголовного кодекса - "Диверсия", - приводит ее слова агентство УНИАН. "Наши сотрудники будут входить в состав следственной группы, продолжаются оперативные и следственные действия", - добавила она.

26 сентября около 22:00 (по Минску) в подразделения ГСЧС Украины поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах министерства обороны, расположенных вблизи поселка Калиновка Винницкой области. На арсенале, площадь которого составляет около 60 га, хранилось 188 тыс. тонн боеприпасов. Спасатели эвакуировали из зоны поражения более 30 тыс. человек.


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