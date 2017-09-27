Стали известны самые посещаемые города мира в 2017 году

Стали известны самые посещаемые города мира в 2017 году1
- 27.09.2017, 12:54
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Эксперты проанализировали, где туристы останавливались и тратили больше всего денег.
Транснациональная финансовая корпорация MasterCard назвала самые посещаемые города мира в 2017 году. В рейтинг, составленный в рамках исследования (перевод — nv.ua) Global Destination Cities Index, вошли 20 городов с разных континентов.
В своем исследовании эксперты анализировали использование карточек за пределами родного государства, а также места, где туристы останавливались и тратили больше всего денег.
Согласно данным, чаще всего в этом году туристы посещали города Европы и Азии, а наименее популярными были города восточных, латиноамериканских и восточноевропейских стран.
20 самых посещаемых городов мира в 2017 году
1. Бангкок, Таиланд – 20,2 млн туристов
2. Лондон, Великобритания - 20 млн туристов
3. Париж, Франция - 16,1 млн туристов
4. Дубай, ОАЭ – 16 млн туристов
5. Сингапур – 13,45 млн туристов
6. Токио, Япония – 12,5 млн туристов
7. Сеул, Южная Корея – 12,44 млн туристов
8. Нью-Йорк, США - 12,4 млн туристов
9. Куала-Лумпур, Малайзия – 12,1 млн туристов
10. Гонконг – 9,25 млн туристов
11. Стамбул, Турция – 9,24 млн туристов
12. Барселона, Испания – 8,9 млн туристов
13. Амстердам, Нидерланды – 8,7 млн туристов
14. Милан, Италия – 8,4 млн туристов
15. Осака, Япония – 7,9 млн туристов
16. Тайбэй, Тайвань – 7,8 млн туристов
17. Рим, Италия – 7,3 млн туристов
18. Шанхай, Китай – 6,65 млн туристов
19. Вена, Австрия – 6,63 млн туристов
20. Прага, Чехия – 6,4 млн туристов