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Стали известны самые посещаемые города мира в 2017 году

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  • 27.09.2017, 12:54
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Эксперты проанализировали, где туристы останавливались и тратили больше всего денег.

Транснациональная финансовая корпорация MasterCard назвала самые посещаемые города мира в 2017 году. В рейтинг, составленный в рамках исследования (перевод — nv.ua) Global Destination Cities Index, вошли 20 городов с разных континентов.

В своем исследовании эксперты анализировали использование карточек за пределами родного государства, а также места, где туристы останавливались и тратили больше всего денег.

Согласно данным, чаще всего в этом году туристы посещали города Европы и Азии, а наименее популярными были города восточных, латиноамериканских и восточноевропейских стран.

20 самых посещаемых городов мира в 2017 году

1. Бангкок, Таиланд – 20,2 млн туристов

2. Лондон, Великобритания - 20 млн туристов

3. Париж, Франция - 16,1 млн туристов

4. Дубай, ОАЭ – 16 млн туристов

5. Сингапур – 13,45 млн туристов

6. Токио, Япония – 12,5 млн туристов

7. Сеул, Южная Корея – 12,44 млн туристов

8. Нью-Йорк, США - 12,4 млн туристов

9. Куала-Лумпур, Малайзия – 12,1 млн туристов

10. Гонконг – 9,25 млн туристов

11. Стамбул, Турция – 9,24 млн туристов

12. Барселона, Испания – 8,9 млн туристов

13. Амстердам, Нидерланды – 8,7 млн туристов

14. Милан, Италия – 8,4 млн туристов

15. Осака, Япония – 7,9 млн туристов

16. Тайбэй, Тайвань – 7,8 млн туристов

17. Рим, Италия – 7,3 млн туристов

18. Шанхай, Китай – 6,65 млн туристов

19. Вена, Австрия – 6,63 млн туристов

20. Прага, Чехия – 6,4 млн туристов


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