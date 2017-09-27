Российским генералам выдадут хрустальные погоны 27.09.2017, 12:59

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Изображение: Вася Ложкин

Хрустальные погоны должны быть полностью прозрачными, без каких-либо «вкраплений».

Росгвардия решила приобрести 104 пары изготовленных из хрусталя генеральских погон. Объявление о проведении тендера разместила на сайте госзакупок Центральная войсковая комендатура по материально-техническому обеспечению Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации, сообщает rbc.ru.

В рамках тендера планируется приобрести две пары хрустальных генерал-полковничьих погон (с тремя звездами), 22 пары хрустальных погон генерал-лейтенанта (с двумя звездами) и 80 пар хрустальных генерал-майорских погон (с одной звездой). При этом каждая пара погон должна быть упакована в подарочную коробку, обитую бордовым бархатом и имеющую «механизм открытия верхней крышки».

«Хрустальные погоны должны быть полностью прозрачными (за исключением звезды) не допускается внесение цветных элементов, потертостей, помутнений, пузырьков, вкраплений, трещин, сколов. Материал изделия должен быть полностью однородный», — говорится в техническом задании потенциальным поставщикам.

Закупочная стоимость каждой пары хрустальных погон (вне зависимости от звания) определена в 5,6 тыс. руб. В общей сложности на закупку подарков Росгвардия планирует потратить около 582 тыс. руб.

Источником финансирования закупки в документации назван федеральный бюджет.

Весной 2017 года оппозиционный политик и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил о том, что дочерняя компания «Роснефть» намерена потратить почти 5 млн руб. на закупку для оснащения одного из вертолетов серебряных чайных ложечек стоимостью почти 15 тыс. руб. каждая, стаканов для воды по 11,7 тыс. руб., икорниц по 83 тыс. руб. и так далее.

Основатель ФБК назвал такие закупки недопустимыми для компании, принадлежащей «государству, в котором 19 млн человек живет за чертой бедности».

В свою очередь, пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев назвал закупочные цены «разумными», отметив необходимость качественной посуды на воздушном судне, на котором летают топ-менеджеры и партнеры «Роснефти».

Однако уже на следующий день стало известно, что «РН-Аэрокрафт» отменила закупку. Формальной причиной стало то, что поставщик отказался снижать цену.

В июне главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин рассказал, что «лично снял» рассматривавшийся в одной из «дочек» вопрос закупки дорогостоящих чайных ложечек и прочей посуды.