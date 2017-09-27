«Нетунеядец» из Пинска возвращает у милиции свои деньги 27.09.2017, 13:08

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Андрей Вабищевич

Пинчанин выиграл суд против лжесвидетелей в погонах и теперь требует компенсации.

370 рублей пинчанин Андрей Вабищевич потратил на услуги адвоката, доказал свою непричастность к административному правонарушению и теперь пробует возместить денежные потери через суд, пишет media-polesye.by.

Эта история длится еще с марта текущего года, когда по стране прокатились Марши «нетунеядцев». Андрей Вабищевич неожиданно узнал, что 26 марта его видели на площади Ленина в Пинске, где он принимал участие в акции протеста:

- 30 марта мне позвонил участковый Дмитрий Андрейчук и попросил подойти в участок, где провёл опрос и объявил, что в отношении меня ведётся административный процесс. Якобы я участвовал в «неразрешенном митинге» на площади. Поэтому 6 апреля мне необходимо явиться в суд на разбирательство дела.

Пинчанин не стал отдавать себя на волю судьбы, а нанял адвоката и сумел получить данные с камер уличного видеонаблюдения, где было видно, что в указанное время он на площади Ленина не находился.

- Судья выслушал свидетельства против меня милиционеров, выслушал моего свидетеля, просмотрел видеозаписи и принял решение прекратить дело в связи с отсутствием в моих действиях состава административного правонарушения, – рассказывает Андрей.

Во время судебного заседания

Затем пинчанин написал письмо в прокуратуру с просьбой оценить действия участкового. Пинским ГОВД была проведена проверка и действия милиционера, составлявшего в отношении него протокол, были признаны ошибочными, за что он был подвергнут дисциплинарному взысканию.

- Вроде бы и справедливость восторжествовала, но 370 рублей, которые я заплатил адвокату, на дороге не валяются, поэтому я решил подать гражданский иск и возместить понесенный мною материальный ущерб, – продолжает горожанин. Ответчиками в гражданском иске Андрея Вабищевича выступают Пинский ГОВД и финотдел Пинского горисполкома.

26 сентября в Пинске состоялось предварительное слушание гражданского дела о возмещении вреда причинённого неправомерными действиями сотрудников Пинского ГОВД. Ответчики на слушание не явились. Пинский ГОВД уведомил, что принял информацию о начале процесса к сведению, а финотдел горисполкома прислал письмо, в котором говорилось, что органы МВД финансируются из республиканского бюджета, поэтому ответчиком по делу он быть не может.

Судья Александр Малейчук внимательно выслушал доводы истца, принял практически все ходатайства Андрея Вабищевича. Далее было назначено основное заседание по делу на 27 октября с привлечением в качестве соответчика по делу Министерство финансов Беларуси. Также на заседание будет вызван и участковый милиционер, составивший протокол, с которого всё и началось.

- Надеюсь, справедливость восторжествует, – сказал после окончания заседания суда Андрей Вабищевич, - осталось подождать месяц.