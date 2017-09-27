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Командир отряда «Ангел»: Отрабатываем другие версии для поиска Максима Мархалюка

  • 27.09.2017, 13:22

Вся территория Беловежской пущи, где мог находится мальчик, уже «прочесана».

В Беловежской пуще двенадцатый день продолжаются поиски 10-летнего Максима Мархалюка, который пропал в субботу, 16 сентября. Основная версия, которой придерживаются в штабе, — мальчик заблудился в лесу. Однако сейчас поисковики отрабатывают и другие версии. В частности, мальчик мог намеренно уйти из дома.

— Местные жители волнуются, и сейчас мы реагируем на любые их версии, где мог бы находится ребенок и что с ним случилось. Сегодня день начался, как и все предыдущие. Координатор отряда принял участие в брифинге. Задачи поставлены. Работаем дальше, — рассказал tut.by командир поисково-спасательного отряда «Ангел» Сергей Ковган.

Конечно, по сравнению с выходными, людей, занятых в поиске, стало меньше, но волонтеры все-равно приезжают в Новый двор.

Вся территория, где бы мог находится мальчик, отработана. Сейчас некоторые участки леса, где уже проходили поисковые группы, но могли что-то пропустить, отрабатываются повторно. В частности, снова осматриваются заброшенные хутора и пустующие дома в отдаленных деревнях.

Вчера Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи мальчика. Однако это не повлияло на интенсивность поиска — мальчика ищут в лесу, также, как и раньше.

Криминальная версия исчезновения мальчика пока не рассматривается. Максим еще не найден.


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