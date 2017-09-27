закрыть
27 сентября 2017, среда, 17:03
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Житель Жлобина сжег себя, потому что не мог выплачивать кредит

27
  • 27.09.2017, 13:38
  • 11,027

Попытка помочь детям приобрести жилье закончилась трагически.

Семейная пара из Жлобина взяла кредит, чтобы помочь детям построить квартиру. Сначала семья с кредитом справлялась, однако, впоследствии ситуация ухудшилась: платить с процентами приходилось больше, чем семья зарабатывала, пишет nn.by.

Сумма банковского кредита вместе с процентами превысило 120 миллионов старыми деньгами (12 тысяч новыми).

В результате, находясь в состоянии алкогольного опьянения, муж облил себя бензином и поджег. Его доставили в больницу с ожогами 80% тела, врачи несколько дней пытались спасти ему жизнь, однако попытки оказались неудачными - мужчина умер.


Мнение

Это приятное слово БОД
Это приятное слово БОД Леонид Злотников
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў
Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников


Интервью

В Беларуси происходит Перестройка
В Беларуси происходит Перестройка
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине