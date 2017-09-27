Житель Жлобина сжег себя, потому что не мог выплачивать кредит 27 27.09.2017, 13:38

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Попытка помочь детям приобрести жилье закончилась трагически.

Семейная пара из Жлобина взяла кредит, чтобы помочь детям построить квартиру. Сначала семья с кредитом справлялась, однако, впоследствии ситуация ухудшилась: платить с процентами приходилось больше, чем семья зарабатывала, пишет nn.by.

Сумма банковского кредита вместе с процентами превысило 120 миллионов старыми деньгами (12 тысяч новыми).

В результате, находясь в состоянии алкогольного опьянения, муж облил себя бензином и поджег. Его доставили в больницу с ожогами 80% тела, врачи несколько дней пытались спасти ему жизнь, однако попытки оказались неудачными - мужчина умер.