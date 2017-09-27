Доллар заметно подорожал на торгах в Минске 27.09.2017, 13:51

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Американская валюта растет третий день подряд.

На валютных торгах 27 сентября белорусский рубль снизился по отношению к доллару США и евро, вырос — к российскому рублю.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро увеличился на 0,0025 рубля (0,11%) и составил 2,3033 рубля.

Курс доллара вырос на 0,0161 рубля (0,83%) до 1,9614 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) снизился на 0,0055 рубля (0,16%) и составил 3,377 белорусского рубля за 100 российских.