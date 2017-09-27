Генерал Мэттис прибыл с необъявленным визитом в Афганистан 2 27.09.2017, 13:54

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Джеймс Мэттис

Аэропорт Кабула подвергся ракетному обстрелу сразу после высадки главы Пентагона.

Аэропорт Кабула, куда в среду, 27 сентября, с необъявленным визитом прибыли генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава Пентагона Джеймс Мэттис, подвергся ракетному обстрелу, сообщает dw.com.

Под удар попала та часть воздушной гавани, откуда совершаются военные вылеты. В результате атаки никто не пострадал. Сведения о числе выпущенных ракет разнятся. По данным представителя аэропорта, их было не более трех. Афганский телеканал Tolo TV, в свою очередь, сообщил о 20-30 ракетах.

По данным афганских СМИ, персонал аэропорта, а также все находившиеся в залах вылета и прилета были эвакуированы. Один из сотрудников воздушной гавани сообщил о задержках рейсов. Представитель МВД Афганистана, в свою очередь, опроверг информацию об эвакуации и переносе вылетов. Ответственность за обстрел взяло на себя радикальное исламистское движение "Талибан".

Переговоры с президентом и визит в посольство

В ходе визита Столтенберг и Мэттис провели переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Кроме того, у генсека НАТО и министра обороны были запланированы посещение американского посольства в Кабуле и встреча с военнослужащими США и Североатлантического альянса.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон впредь не будет раскрывать численность американских войск в Афганистане. При этом Джеймс Мэттис сообщил об отправке в эту страну дополнительного контингента.

Солдаты армии США находятся в Афганистане 16 лет. Помимо прочего, они принимают участие в миссии НАТО "Решительная поддержка". В результате усиления позиций радикального исламистского движения "Талибан" ситуация в стране вновь заметно обострилась. По данным военных, под контролем боевиков находится около 11 процентов Афганистана. Еще за треть территории ведутся бои.