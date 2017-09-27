Александр Соснов: Наши зарплаты «размазывают» между тремя-четырьмя сотрудниками 9 27.09.2017, 14:00

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Александр Соснов

Фото: «Радыё Свабода»

Белорусские власти не имеют никакого представления о современной экономике.

Ни для кого не секрет, что дела в белорусской экономике идут очень плохо. Рынок труда оказался в тяжелом кризисе. Некогда успешные предприятия превратились в настоящий балласт для экономики. Работников переводят на неполный рабочий день, принудительно отправляют в отпуска. Все чаще белорусы ищут работу за границей. Наши соотечественники ездят на заработки в Россию, Польшу, Литву.

Вместо помощи людям, которые не смогли найти работу, государство записало их в «тунеядцы» и норовит запустить руку в карман безработных белорусов.

Какой диагноз можно поставить угасающей луканомике, как выглядит белорусский рынок труда, кому нужно дать лопату в зубы и заставить работать – сайт Сharter97.org спросил у бывшего министра труда Александра Соснова.

- Совсем недавно Белстат опубликовал статистику, согласно которой в Беларуси продолжают увольнять больше, чем принимать на работу. Такая тенденция складывается уже не первый месяц. Какой диагноз можно поставить белорусской экономике, если у нее такие симптомы?

- Диагноз очень простой - экономика плохо работает. Она выпихивает людей из себя и обратно не принимает. Не создаются новые рабочие места. Одним словом – экономика неэффективна.

- Во многих сферах появилась так называемая скрытая безработица, когда людей отправляют в отпуска за свой счет, люди работают не полный день. Это признают даже официальные профсоюзы. Что более опасно для государства, скрытая безработица или официальная, которую мы видим в цифрах Белстата?

- Это не совсем подходит под понятие скрытой безработицы. Лучше назвать это неэффективной занятость. Люди числятся занятыми на производстве, но они не работают.

Это свидетельствует о том, что в нашей экономике появились лишние люди. Получается, что она не развивается, не появляются новые рабочие места, даже для тех, кто числится на предприятии. На таких производствах люди получают меньше, их зарплаты «размазывают» между тремя-четырьмя сотрудниками.

Такая экономика может существовать только при финансовой помощи извне. Когда-то такую поддержку оказывала Россия и можно было содержать численность людей на заводах. А когда помощь прекратилась – начали сокращать заработную плату. Власти набрали кредитов, а еще и народу должны.

Различные облигации, займы у населения, банковские вклады – все это принадлежит людям, а придет время и все это нужно будет отдавать.

Таким образом, у нас неэффективная экономика социалистического типа, которую наша власть создает уже 23 года, а в свою очередь она продолжает славные традиции коммунистической экономики. Подобная экономика является неэффективной априори.

- Получается, что людей увольняют, новые рабочие места не создаются и люди пополняют армию «тунеядцев». А Лукашенко говорит: «Дать лопату в зубы и заставить работать!» Почему в современных реалиях такие подходы не работают?

- Он не понимает, что современная экономика не работает по принципу «взял лопату в зубы и работай от забора до обеда». Это дурость. Современная экономика подразумевает, что человек лежит дома на диване, ноги положил на стол, тыкает пальцем по клавиатуре и создает что-то новое, продукт, который востребован в мире.

Вот это современная экономика, а не лопатой работать. Работа лопатой – это держимордовские приемы, которыми славились прапорщики в советской армии.