Как проходит 12-й день поиска пропавшего в Беловежской пуще мальчика 2 27.09.2017, 14:29

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Фото: svaboda.org

В лесу работают более 200 человек.

12-й день подряд в Беловежской пуще ищут пропавшего 10-летнего Максима Мархалюка из деревни Новый Двор Свислочского района. Утром на поиск вышли более 200 человек - сотрудники МЧС, милиции, военнослужащие и волонтеры, передает «Радыё Свабода».

По словам руководителя Свислочского районного отдела милиции Валерия Романчука, за эти дни уже исследована территория в радиусе не менее 15 километров.

Перед отправкой сводного отряда, состоящего из сотрудников трех райотделов милиции - Свислочского, Берестовицкого и Волковысского, заместитель руководителя криминальной милиции Гродненской области Валерий Козел дает подробный инструктаж.

«Смотрите не только под ноги, но и на деревья. Испуганный ребенок может залезть и туда», - говорит он.

Водитель Виктор вместе с другом, тоже Виктором, приехали из Бреста уже второй раз, как только выдался свободный от работы день.

«У меня самого есть дети, переживаем сильно. Хотим помочь. Приезжать будем до тех пор, пока «Ангел» (поисковый отряд «Ангел». - Прим.) будет приглашать», - говорит он.

О существовании поискового отряда Виктор узнал впервые, когда стала появляться информация об исчезнувшем мальчике.

«Этот мой первый опыт участия в поисковых мероприятиях, и я впечатлен такой большой численностью положительных людей, которые откликнулись. Молодцы, собираются люди, жаль только, что нас объединяет горе».

Сейчас около штаба, который находится в местном сельсовете, остались только палатки поискового отряда «Ангел» - здесь пища, вода, а также контактные телефоны местных людей, которые бесплатно принимают волонтеров на ночлег.

Сами волонтеры надеются, что к выходным мальчик найдется.