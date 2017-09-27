В Костюковичах выросли гигантские дождевики 27.09.2017, 14:10

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В прошлом году на этом месте дважды цвела вишня.

Целое семейство из шести гиганских грибов дождевиков выросло на территории горгаза в Костюковичах, пишет golk.by.

Грибы похожи на круглые гладкие камни. В диаметре достигают почти 50 см.

Если в простонародье их называют дождевиками, то научное же название их кальвация гигантская, или головач гигантский. Такой гриб занесен в Красную книгу Беларуси 2-го издания (1993).

Кроме того, гриб относится к семейству шампиньоновых и представляет огромный интерес для фармакологии.

Если опираться на интернет-источники, то можно прочитать, что грибы встречается в основном в лиственных лесах, иногда на открытых местах (полях, лугах и в парках), на плодородных почвах. Плодовые тела развиваются в июле – сентябре.

Скорее всего на территории горгаза богатая почва, ведь недаром там постоянно происходят «аномальные» явления. Вот, например, в прошлом году вишня цвела два раза: весной и осенью. Кажется, и сейчас вот-вот зацветет.