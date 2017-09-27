Cтартап белорусов попал в крупнейший венчурный центр Кремниевой долины 3 27.09.2017, 14:26

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Минский программист работает над технологией мгновенного доступа к данным.

Стартап с белорусскими корнями FriendlyData прошел отбор в престижный технологический центр Plug and Play, который сегодня называют самым активным игроком на рынке венчурного капитала Кремниевой долины, сообщили dev.by в компании.

Стартап белорусов FriendlyData, недавний выпускник культового 500 Startups, продолжает покорять Кремниевую долину. На этот раз белорусы примут участие в программе самого крупного в мире акселератора и венчурного центра Plug and Play, который называет себя «глобальной площадкой» для общения стартапов, инвесторов и корпораций.

FriendlyData едет в кампус в Саннивейле для участия в программе, сфокусированной на интернете вещей, который сегодня переживает бурный рост. У компании есть возможность внести свой вклад в развитие IOT-технологий и наладить долгосрочное сотрудничество с крупными брендами.

В портфолио Plug and Play Tech Center находятся такие всемирно известные компании, как PayPal, Dropbox, SoundHound, Lending Club. Ежегодно технологический центр рассматривает тысячи заявок, выбирая самые перспективные стартапы для участия в своих программах.

По словам основателя проекта Михаила Румянцева, Plug and Play помогает сократить разрыв между крупными корпорациями и стартапами, которые двигают инновации.

«Еженедельные dealflow с такими компаниями как Philips, Fujitsu, Hitachi и многими другими - это отличная возможность для того, чтобы вместе создавать новое технологическое будущее», — отметил Михаил.

Стартап минского программиста Михаила Румянцева FriendlyData работает над технологией мгновенного доступа к данным через естественно-языковой интерфейс. Принципиальное отличие стартапа от прямых конкурентов в том, что все промежуточные преобразования происходят в облаке.

Проект имеет простой стек и написан на Ruby с использованием технологий PostgreSQL, Redis, XSLT. Основная бизнес-задача — трансляция естественного языка в язык работы с СУБД (SQL, например). Для этого FriendlyData разработали собственное решение с подходом, который основывается на принципах формальной грамматики.