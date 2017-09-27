Фотофакт: Минчанин постелил ковер под «запорожец» 9 27.09.2017, 14:40

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Заботливый хозяин начал готовить авто к зиме.

Фото «запорожца» из минского двора, под который владелец любовно постелил ковер, уже успело обойти интернет, собрав сотни комментариев, пишет сайт abw.by.

«А ведь он задает стиль всему двору!», «Арабская ночь», «У меня так «Москвич-412» улетел», «Запорожец» Аладдина? Чтобы ковер не улетел?» - комментируют пользователи. Кто-то уверен, что такой раритет необходимо укрыть стеклянным колпаком.

А по мнению одного из комментаторов, это «отличная идея для тех, кому не хватает места во дворе. Чтобы твое место не занимали на парковке, стелешь свой ковер. Если кто-то другой его займет, то смело предъявляешь ему за порчу ковра, ибо только ты смеешь пачкать свой ковер, никто другой».

Сегодня, проходя по улице Коллекторной в Минске, читатель сайта Дмитрий прислал фотоотчет: «Запорожец» на ковре на месте!»

Осень и, как отмечают пользователи, похоже, владелец озаботился, чтобы у его авто «не замерзали лапки». «К зиме готовится, даже «дворники» поднял, чтобы не примерзли. Капитальненько», - пишут в Сети.