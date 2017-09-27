Анна Бахтина борется за восстановление адвокатской лицензии 3 27.09.2017, 14:48

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Анна Бахтина

Адвокат политзаключенных обратилась в суд.

Лишенная адвокатской лицензии юрист Анна Бахтина обратилась в суд Московского района Минска с жалобой, чтобы восстановить лицензию.

Суть жалобы — имели место нарушения при проведении аттестации, а внеочередная аттестация была проведена неправильно.

«Считаю, что внеочередная аттестация была назначена незаконно. А выводов, к которым пришли на аттестации, не достаточно, чтобы лишить адвоката квалификации. Неточность и памарки — это не признак того, что адвокат не может выполнять профессиональные обязанности», - рассказала «Еврорадио» Анна Бахтина.

Напомним, Анна Бахтина, защищавшая Ирину Халип, Эдуарда Пальчиса, Мирослава Лозовского и других фигурантов громких дел, лишили адвокатской лицензии 12 сентября. Её адвокатский стаж насчитывает 38 лет.