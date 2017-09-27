Леонид Кулаков: У людей загорелись глаза 27.09.2017, 15:07

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Леонид Кулаков

С такими народом Лукашенко придется считаться.

Весенние акции «тунеядцев» стали настоящим глотком свежего воздуха для уставших белорусов. Люди вышли не только на улицы Минска и областных городов, протесты прокатились и по регионам.

Беларусь замерла в ожидании протестной осени. Белорусский Национальный Конгресс объявил, что Марш рассерженных белорусов 2.0 состоится 21 октября в 14:00 на Октябрьской площади Минска. Чего ожидать от новых акций протеста и чему белорусов научила «Горячая весна-2017» - сайт Сharter97.org спросил у активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонида Кулакова.

- Вы настоящий ветеран протестных акций. Активно участвовали в весенних акциях протеста, Марше рассерженных белорусов. Расскажите, чем вам запомнилась эта протестная весна?

- Акции были яркими и запоминающимися, но не такими многочисленными. Я разговариваю с людьми, которые когда-то голосовали за Лукашенко, которые брали меня за грудки и кричали, что они любят нынешнюю власть. Теперь эти бабушки говорят, что если бы у них были здоровые ноги – сами бы вышли на Площадь. Пенсий не хватает на банальные вещи. Не хватает на еду, лекарства, на коммунальные услуги. Народ возмущен, они смотрят на своих внуков, которые хотят работать, но работы нет. Копейки платят.

- Белорусы показали, что будут реагировать на «закручивание гаек» со стороны властей. Ждать ли нам осенних протестов? Ведь ситуация очень напоминает то, что мы видели этой весной.

- Осень будет еще горячее, чем весна. Народ не то что просыпается, он уже почти проснулся. У людей загорелись глаза. Они почувствовали запах свободы, который витает в «протестном воздухе». Люди начали мечтать о процветающем государстве, о свободе, о демократии. С такими народом Лукашенко придется считаться.